Калуга, 28 апреля, 2020, 14:39 — ИА Регнум. Встречу с медицинскими работниками, состоящими в кадровом резерве и готовыми приступить к лечению пациентов с коронавирусом в инфекционных отделениях больниц, провёл 28 апреля в Калуге врио губернатора области Владислав Шпаша. В составе медицинского «десанта» — врачи анестезиологи-реаниматологи, фтизиатры, педиатры, эндоскописты, наркологи и медицинские сёстры. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На встрече с медицинскими работниками, состоящими в кадровом резерве.

На встрече шла речь о графике работы специализированных медицинских организаций в период эпидемиологической обстановки, мерах социальной поддержки медработников и обеспечивающего персонала инфекционных стационарах, условиях для работы и отдыха.

Владислав Шапша поблагодарил медиков за их активную гражданскую позицию, ответственность и высокий профессионализм. Губернатор напомнил о региональных и федеральных мерах поддержки, в том числе, о медали «За медицинскую доблесть», которая были учреждена в Калужской области. В регионе созданы все необходимые резервы для лечения больных в условиях эпидемии, в том числе, для обеспечения безопасности врачей.

«Мы также нашли возможность обеспечения вас местами в гостинице, чтобы, с одной стороны, минимизировать ваши риски при общении с близкими, с другой, чтобы создать комфортные условия проживания ближе к работе. Те, кто нуждается в жилье, могут проживать в гостинице, где организовано горячее питание», — сказал Владислав Шапша, обращаясь к медицинским работникам.