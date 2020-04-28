Калуга, 28 апреля, 2020, 11:00 — ИА Регнум. 67 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калужской области 28 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Иллюстрация ИА REGNUM В лаборатории

По официальным данным областного оперштаба, всего в регионе зафиксировано 772 случая заражения коронавирусной инфекцией. 32 человека выздоровели, восемь человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом — в Калуге (192), в Боровском районе (144), в Обнинске (130) и Малоярославецком районе (74). Из 668 человек, находящихся на лечении, 283-лечатся в стационарах. У 111 человек зафиксирована пневмония. 30 пациентов находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. 385 человек без симптомов лечатся дома.

Наиболее высокие показатели заболеваемости (из расчёта количества заболевших на сто тысяч населения) отмечены в Бабынинском, Боровском, Думиничском, Износковском, Малоярославецком районах и Обнинске. По формам тяжести заболевание протекает в основном бессимптомно и в лёгкой форме (67%).