Ярославль, 28 апреля, 2020, 10:38 — ИА Регнум. В Ярославской области учителя будут получать доплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей с 1 сентября 2020 года. Постановление об этом подписал председатель правительства области Дмитрий Степаненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О введении такой доплаты заявил Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Согласно поручению президента, у ярославских учителей сохранятся надбавки за классное руководство, действующие на 31 августа этого года.

Учителя, которые руководят двумя и более классами, смогут получить надбавку не более 10 тысяч рублей. Доплата будет финансироваться из федерального бюджета.