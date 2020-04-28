Санкт-Петербург, 28 апреля, 2020, 10:14 — ИА Регнум. Погода в Петербурге в течение всего дня будет переменчивой. Из-за движущегося на город с запада циклона, небо затянут облака, а к вечеру пойдет дождь. Об этом 28 апреля сообщает ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь во время нерабочей недели

Во вторник, 28 апреля, на погоду в Санкт-Петербурге будет оказывать влияние приближающийся с запада циклон, и связанный с ним теплый атмосферный фронт.

«Небо постепенно затянут плотные облака и в вечерние часы начнутся дожди», — отметил специалист.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +8…+10°, в Ленинградской области +6…+11°. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.