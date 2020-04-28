Чебоксары, 28 апреля, 2020, 10:00 — ИА Регнум. В Чувашии из-за снижения «потребления молока в целом по стране» вынуждены производить «масло, сушить молоко, класть на хладокомбинаты». Кроме того, в регионах России, куда поставляется сырое молоко из Чувашии, «все уменьшили объёмы закупок». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 апреля, заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, отвечая на вопрос об обвале цен на сырое молоко.

Скриншот прямой линии с вице-премьером Сергеем Артамоновым и главой администрации Цивильского района Сергеем Беккером

Министру в очередной раз пожаловались жители из Моргаушского района, отметив, что закупочная цена на сырое молоко снизилась ещё на 2 рубля и составила 16 рублей. Напомним, что зимой закупочная цена в районе также упала на 2 рубля — с 20 рублей до 18. В целом закупочная цена в январе-апреле снизилась на 20%.

«К сожалению, каждой весной проблема наступает. Проблема, скажем так, сезонного характера. Здесь, во-первых, нужно работать чётко с перекупщиками. Давайте начну немножко с другого. В прошлых рядах мы говорили, что дешевле у населения из-за качества молока — на самом деле оно чуть ниже, качество, но хочется выразить благодарности всем за этот год — качество молока населенческого немножко стало лучше. Оно и жирнее, и содержание белков лучше, оно и чище… Сегодня нами организовано, и каждое утро мы собираем молоко больше чем у 60 тыс. домохозяйств. И вопрос, к сожалению, сегодня в том, что потребление молока в целом по стране упало, мы вынуждены сегодня производить масло, сушить молоко, класть на хладокомбинаты или хранить это молоко — это тоже дополнительные затраты», — объяснил Сергей Артамонов.

Говоря о работе с молокозаводами, глава минсельхоза отметил, что «наша задача — чтобы всё молоко принималось»:

«Мы отгружаем в 18 регионов, напомню, нашей страны. И, к сожалению, все уменьшили объёмы закупок. Пока временные неудобства, конечно, есть, будем планомерно решать этот вопрос».

Он также призвал жителей «поработать над уменьшением себестоимости» производства молока:

«Надо обращать большое внимание на корма — это тоже очень важно. К сожалению, не все обращают внимание, не просто поить водой и давать сено-солому. Мы все понимаем, что больше половины продуктивности скота зависит от качества кормов. Также надо поработать над генетикой».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте крестьяне из Моргаушского района пожаловались на снижение закупочной цены. По их словам, перекупщики ссылаются на возросшие траты на определение качества молока: тарифы выросли с 87 до 167 рублей, то есть почти вдвое. И эту же самую цену за экспертизу молока вынуждены платить крестьяне, желающие самостоятельно продать на рынке излишки молока, что становится менее выгодным занятием: прокормить корову становится сложнее и дороже с учётом роста цен на корма и обвалом закупочных цен, проще пустить под нож.

Напомним, в декабре 2019 года молоко в Моргаушском районе закупалось за 20 рублей, в феврале-марте — за 18 рублей, по состоянию на 23 апреля цена упала до 16 рублей. Таким образом, за 3,5 месяца закупочная цена снизилась на 20%. При этом в магазинах молоко стоит в среднем 55−58 рублей, то есть более чем втрое дороже сырого молока.