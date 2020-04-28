В Чувашии обвалились цены на сырое молоко
Чебоксары, 28 апреля, 2020, 10:00 — ИА Регнум. В Чувашии из-за снижения «потребления молока в целом по стране» вынуждены производить «масло, сушить молоко, класть на хладокомбинаты». Кроме того, в регионах России, куда поставляется сырое молоко из Чувашии, «все уменьшили объёмы закупок». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 апреля, заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, отвечая на вопрос об обвале цен на сырое молоко.
Министру в очередной раз пожаловались жители из Моргаушского района, отметив, что закупочная цена на сырое молоко снизилась ещё на 2 рубля и составила 16 рублей. Напомним, что зимой закупочная цена в районе также упала на 2 рубля — с 20 рублей до 18. В целом закупочная цена в январе-апреле снизилась на 20%.
Говоря о работе с молокозаводами, глава минсельхоза отметил, что «наша задача — чтобы всё молоко принималось»:
Он также призвал жителей «поработать над уменьшением себестоимости» производства молока:
Как сообщало ИА REGNUM, в марте крестьяне из Моргаушского района пожаловались на снижение закупочной цены. По их словам, перекупщики ссылаются на возросшие траты на определение качества молока: тарифы выросли с 87 до 167 рублей, то есть почти вдвое. И эту же самую цену за экспертизу молока вынуждены платить крестьяне, желающие самостоятельно продать на рынке излишки молока, что становится менее выгодным занятием: прокормить корову становится сложнее и дороже с учётом роста цен на корма и обвалом закупочных цен, проще пустить под нож.
Напомним, в декабре 2019 года молоко в Моргаушском районе закупалось за 20 рублей, в феврале-марте — за 18 рублей, по состоянию на 23 апреля цена упала до 16 рублей. Таким образом, за 3,5 месяца закупочная цена снизилась на 20%. При этом в магазинах молоко стоит в среднем 55−58 рублей, то есть более чем втрое дороже сырого молока.