Пермь, 28 апреля, 2020, 08:13 — ИА Регнум. Онлайн-трансляцию Пермского хора «Млада» посмотрели почти 16 тыс. человек, об этом 28 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Чунтумов Антон Шагин и Ольга Выгузова

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и режимом самоизоляции, многие творческие коллективы вынуждены были перенести свою работу в интернет.

Для зрителей была показана концертная программа «Музыка мира», специальным гостем которой выступил заслуженный артист республики Тыва, солист ансамбля горлового пения Huun Huur Tu Радик Тюлюш.

«Это музыкальное путешествие вокруг земного шара: в ней собраны популярные этнические мотивы из разных уголков мира в эксклюзивных хоровых аранжировках», — отметили в пресс-службе «Млады».

В ближайших планах коллектива показать литературно-музыкальный спектакль «17» в котором принял участие известный актер Антон Шагин. Трансляция запланирована на 30 апреля, 19:00 по местному времени.