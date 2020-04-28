Чебоксары, 28 апреля, 2020, 05:46 — ИА Регнум. В Арбитражном суде Чувашии в один день зарегистрированы два иска в отношении дорожно-строительной компании «Дорисс». Один из них — на 3,69 млн рублей, другой — на 37,9 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Kad.arbitr.ru Скриншот страницы с сайта Арбитражного суда Чувашии

Два иска зарегистрированы в суде 24 апреля, в обоих случаях ответчиком выступает ПАО по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений «Дорисс».

Одно заявление подала администрация Чебоксар, сумма требований составляет 3 694 730,02 рубля. В качестве иного лица заявлено муниципальное казенное учреждение «Земельное управление».

С другим исковым заявлением вышло ООО «Строительная компания «Старатель», заявленная сумма требований — 37 982 583,03 рубля.

В настоящее время дела не приняты в производство, детали неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году строительная компания «Дорисс» выиграла подряд на 1,2 млрд рублей по реконструкции Красной площади в Чебоксарах. При этом на аукционе у «Дорисса» был только один конкурент — компания «Старатель», которая прочно ассоциируется с именем сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова.

В том же году бывший директор строительной компании «Дорисс» Игорь Рощин получил звание «Почётный гражданин города Чебоксары»: в мэрии тогда заверяли, что он набрал наибольшее число голосов. Данного итога удалось достичь после продления голосования: в первоначально установленные для голосования сроки лидировал другой кандидат.

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