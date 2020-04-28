Чебоксары, 28 апреля, 2020, 05:21 — ИА Регнум. В Арбитражном суде Чувашии зарегистрировано заявление «Чувашкредитпромбанка» к частному обществу из Москвы с требованием расторгнуть договор об открытии кредитной линии. Речь идёт о сумме более 36,2 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот страницы с сайта Арбитражного суда Чувашии

Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» обратился в суд с исковым заявлением к обществу «Инэлектротех» (г. Москва). Согласно документу, заявитель попросил суд расторгнуть договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.09.2018, о взыскании 36 263 926 рублей 2 копеек и обращении взыскания на заложенное имущество.

«Одновременно с исковым заявлением истец заявил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество и денежные средства общества соразмерно цене иска в размере 36 263 926 руб. 02 коп., а также в виде наложения ареста на заложенное имущество», — говорится, в частности, в документе.

Суд оставил иск без движения, предложив заявителю до 8 мая «устранить нарушения, послужившие основанием для оставления иска без движения».

Как сообщало ИА REGNUM, лицензию у «Чувашкредитпромбанка» отозвали 7 ноября 2019 года. Решением Арбитражного суда Чувашии от 28 февраля 2020 г. (резолютивная часть объявлена 20 февраля) банк признан банкротом.

Через банк-агент осуществлены страховые выплаты 10 904 кредиторам банка на общую сумму 2 702 млн рублей. По данным чувашских властей, обязательства кредитной организации составляют 3 972 млн рублей, в том числе задолженность по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 2 709 млн рублей.