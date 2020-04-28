Москва, 28 апреля, 2020, 10:04 — ИА Регнум. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал аналитический доклада, подготовленного совместно с АНО «НИЦ «Особое мнение», об отношении россиян об отношении граждан России коронавирусной инфекции и мер, предпринимаемых для ограничения его распространения.

Распределение ответов на вопрос «В случае заболевания коронавирусной инфекцией какова, на ваш взгляд, вероятность возникновения тяжелых последствий для вас лично?»

Согласно этим данным, россияне в своём большинстве осознают, что режим самоизоляции, предложенный и введенный в обиход и в правовое поле мэром г. Москвы Сергеем Собяниным, является необходимостью, которая предотвратит их от заражение новой инфекцией. Причинами поддержки режима называются страх себя и за своих близких (46%) и административный конформизм (22%). Отказ от поддержки предпринимаемых административных мер вызван необходимостью зарабатывать на жизнь, отрицанием факта существования коронавируса, а также сомнениями в эффективности предпринимаемых мер (13%).

При этом соблюдать режим самоизоляции готовы 82%, из которых 39% заявили, что будут обязательно соблюдать этот режим столько, сколько потребуется, еще 43% будут стараться соблюдать режим самоизоляции по мере сил. 16% опрошенных заявили, что не будут соблюдать режим самоизоляции в полном объеме весь период.

75% опрошенных в принципе поддерживают действия местных властей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 13% заявили, что такие меры не могут быть ими поддержаны, так как эти меры мешают им зарабатывать на жизнь, опасность коронавируса преувеличена и используется для манипуляции политическими силами, а сами меры не приносят никакого эффекта, и только 5% выразили общее недоверие властям.

При появлении первых симптомов заболевания, вызванного COVID-19 73% опрошенных вызовут скорую помощь, 20% обратятся в больницу самостоятельно, 15% позвонят на горячую линию.

Также россияне готовы поддержать ужесточение мер по борьбе с коронавирусной инфекцией при ухудшении ситуации, в частности, ограничение свободы перемещений и усиление контроля за зараженными людьми. При этом больше половины россиян не хотят платить увеличенные в размерах штрафы и нести уголовную и административную ответственность за нарушение режима самоизоляции.

Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, если меры по борьбе с коронавирусом в вашем регионе будут ужесточаться или уже ужесточены, то какие из них вы скорее поддержите/поддерживаете, а какие нет?»

Сама вероятность заболеть COVID-19 оценивается жителями нашей страны как низкая — всего 21% выражают свои опасения в том, что они действительно могут заразиться, в основном это жители обеих столиц.

Почти половины опрошенных (48%) ожидают в случае заражения для себя лично тяжелых последствий. Ответы жителей Москвы и Санкт-Петербурга на этот вопрос существенно отличаются от ответов респондентов во всех остальных регионах: они значительно выше оценивают вероятность личного заражения, но при этом их опасения тяжелых последствий значимо ниже. Эта особенность вполне объяснима неизбежными многочисленными контактами для жителей обеих столиц и более качественной системой медицинской помощи.

Распределение ответов на вопрос «В случае заболевания коронавирусной инфекцией какова, на ваш взгляд, вероятность возникновения тяжелых последствий для вас лично?»

Только 5% респондентов готовы самостоятельно пройти платный тест на коронавирус.

Если цифры, приводимые ВЦИОМ, отражают действительность, то можно поздравить скооперировавшихся перед лицом пандемии СМИ — они достигли своей цели по навязыванию населению моделей поведения, которые явились причиной «удачных», с точки зрения чиновников, ответов на поставленные в исследовании вопросы.

В общую картину ВЦИОМа не вписываются мнения ученых-вирусологов, такие как академик Ф.И. Ершов, В.В. Зверев, В.В. Покровский, Д.К. Львов, которые говорят о том, что опасность вируса преувеличена, и юристов, объясняющие населению незаконность мер по привлечению к административной ответственности за нарушение несуществующей де-юре самоизоляции.