Триполи, 27 апреля, 2020, 22:25 — ИА Регнум. Властью в Ливии теперь является Ливийская национальная армия, заявил 27 апреля её командующий Халифа Хафтар, передаёт Sky News Arabia.

Mil.ru Халифа Хафтар (в центре)

Хафтар «Генеральное командование вооружённых сил принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения».

Напомним, так называемое Схиратское соглашение — это подписанное сторонами конфликта в Ливии «Ливийское политическое соглашение». Процедура подписания произошла в городе Схирате (Марокко) 17 декабря 2015 г.

На основе этого соглашения в Триполи было создано Правительство национального согласия, а также ливийский Президентский совет во главе с Фаизом Сараджем.

Таким образом, Хафтар сегодня, 27 апреля, фактически объявил о недействительности ПНС.