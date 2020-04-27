Красногорск, 27 апреля, 2020, 21:53 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв считает необходимым продлить режим самоизоляции и пропусков на территории региона на предстоящие майские праздники. Об этом он написал 27 апреля на своей странице в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патруль

Глава региона отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Подмосковье остаётся сложной, каждый день регистрируются сотни новых случаев заражения, а общее число выявленных инфицированных достигло 10 тысяч человек.

«Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», — написал Воробьёв.

Напомним, ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась за продление мер по борьбе с распространением коронавируса в России до 12 мая. После этого, по её мнению, можно начать постепенное снятие режима карантина при условии его соблюдения гражданами в оставшийся период.

Ожидается, что данный вопрос будет обсуждаться на совещании президента России Владимира Путина с губернаторами, которое должно состояться во вторник, 28 апреля.