Нестабильность на мировых рынках продолжает сотрясать ряд государств. Взволновавшие всех резкие изменения на валютном рынке продолжились катастрофическим обрушением цен на нефть WTI, что произошло впервые в истории. В то же время значительное влияние на мировую экономику оказала и пандемия коронавируса, фактически запершая дома около четырёх миллиардов человек по всему миру: мелкий и средний бизнес терпит убытки, мировые корпорации сокращают производство, а тысячи людей остаются без работы. О том, как развивается ситуация, — в материале ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Обложка. Нефть. Иван Шилов ИА REGNUM

20:24 27.04.2020 Со времени принятия мер по борьбе с распространением эпидемии коронавируса в Черногории до 22 апреля число безработных в стране увеличилось на 3156 человек, причем наибольшее число вновь зарегистрированных безработных было зарегистрировано в Подгорице, Никшиче и Рожае. Об этом сообщает служба занятости Черногории. Подробности в материале: В Черногории со дня введения карантина потеряли работу более 3 тыс. человек

20:48 27.04.2020 Решение руководства Латвийской железной дороги (Ldz) о сокращении персонала стало особенно болезненным для Даугавпилса. Об этом представитель Ldz Элла Петермане сообщила порталу LSM. «Правление Латвийской железной дороги в начале этого года приняло решение о сокращении 1500 сотрудников. Из-за падения объёма перевозки грузов эти работники больше не задействованы», — разъяснила ситуацию Петермане. Подробности в материале: Безработица в латвийском Даугавпилсе в марте выросла до 7,3%

21:40 27.04.2020 Во втором квартале 2020 года в результате последствий пандемии коронавируса 195 млн рабочих мест могут быть сокращены, следует из доклада ООН по социально-экономическим мерам для восстановления государств после пандемии.

22:14 27.04.2020 Уолл-стрит. (cc) RMajouji

23:51 27.04.2020 К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 358,51 пункта (1,51%), до 24 133,78 пункта. Диапазон индекса составил 23 840,61 — 24 207,65 пункта. Подробности в материале: Фондовый рынок США вырос в связи с началом открытия штатов

01:52 28.04.2020 В Великобритании в связи с пандемией коронавируса авиастроительная компания Airbus отправляет в принудительный отпуск половину работников своего завода в Броутоне. Об 27 апреля сообщает пресс-служба компании. Читайте также: В Великобритании в отпуск отправлены более 3 тысяч сотрудников Airbus

03:56 28.04.2020 Руководство американской автомобильной корпорации General Motors приняло решение о приостановке выплат квартальных дивидендов акционерам из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба компании. Подробности в материале: General Motors приостановила выплату дивидендов из-за коронавируса

05:45 28.04.2020 General Motors, Ford и Fiat Chrysler достигли предварительной договорённости с профсоюзом и губернатором штата Мичиган о частичном возобновлении 18 мая производства в США, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Об этом 27 апреля сообщает газета The Wall Street Journal. Читайте подробнее: Американские автогиганты могут возобновить работу 18 мая

06:17 28.04.2020 Уровень безработицы в Японии достиг 2,5% за март 2020 года, говорится в отчете японского министерства внутренних дел, передает телеканал NHK. Подробности в материале: В Японии зафиксировали рост безработицы в марте

07:12 28.04.2020 Дефицит российской пшеницы, который образуется после принятого в Москве решения о приостановке экспорта до 1 июля 2020 года, вызывает озабоченность в ряде стран мира с тяжелой продовольственной ситуацией. Об этом 27 апреля сообщает агентство Bloomberg. Читайте подробнее: СМИ сообщили нехватке российской пшеницы в мире

07:27 28.04.2020 Быстрый экономический рост в США начнется во втором полугодии текущего года, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом он заявил 27 апреля в ходе брифинга. Читайте подробнее: Трамп назвал сроки восстановления экономики США

07:28 28.04.2020 В настоящее время граница между Албанией и Грецией закрыта из-за пандемии коронавируса, однако премьер-министр Албании Эди Рама пообещал в ближайшее время разрешить выезд для данной категории мигрантов. Читайте подробнее: Греческие фермеры просят разрешить албанским рабочим въезд в страну

07:55 28.04.2020 Прибыль ключевых промышленных предприятий Китая значительно просели за первый квартал 2020 года из-за эпидемии нового коронавируса в стране, несмотря на существенное улучшение ситуации в марте, сообщает Национальноt бюро статистики КНР. Читайте также: Ключевые промышленные предприятия Китая потеряли 36,7% прибыли

07:56 28.04.2020 Валовый региональный продукт Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая упал на 0,2% за первый квартал года в годовом исчислении/ Читайте также: ВРП китайского Синьцзяна просел на 0,2% из-за коронавируса

09:14 28.04.2020 Компания Amazon объявила, что продлевает приостановку деятельности своих распределительных центров во Франции до 5 мая 2020 года, сообщает Le Figaro. Читайте подробнее: Во Франции сотрудники Amazon останутся дома до 5 мая

09:45 28.04.2020 Хранилища стратегического нефтяного резерва США начали принимать сырьё частных компаний. Об этом сообщает Bloomberg. Подробности в материале: Частные компании США стали направлять нефть в стратегический резерв

10:59 28.04.2020 Водители такси в Грузии будут признаны самозанятыми и смогут получить материальную помощь. Об этом рассказал мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, 28 апреля сообщает агентство Report. Подробности в материале: Таксистам в Грузии пообещали финансовую помощь

11:35 28.04.2020 Власти Украины помешали Финляндии вывезти из страны 14 тыс гастарбайтеров, рассказал посол Эстонии на Украине Каймо Кууск. Подробности в материале: Украина фактически запретила вывоз сезонных рабочих — посол Эстонии

11:40 28.04.2020 Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что число бедных людей в Индонезии увеличится из-за пандемии COVID-19, сообщает Antara. Читайте также: Число бедных в Индонезии вырастет на фоне пандемии — вице-президент

13:24 28.04.2020 То, что правительство Италии принимает решения о преодолении последствий пандемии, не совещаясь с депутатами парламента, с точки зрения норм Конституции является «скандалом», заявил в интервью La Repubblica лидер партии «Живая Италия», экс-премьер страны Маттео Ренци.Необходимо оформлять принимаемые меры в виде декретов и проводить их через парламент, полагает Ренци. Он также высказал претензии в отношении предлагаемых правительством мер по борьбе с последствиями эпидемии и ограничений. Ренци (чья партия также входит в состав правящей коалиции) полагает, что предложенные меры неэффективны настолько, что будущей осенью на рынке труда начнется«резня», то есть массовое сокращение рабочих мест. Об этом: Экс-премьер Италии: на рынке труда может начаться «резня»

13:28 28.04.2020 В Италии будет создан специальный Фонд солидарности для предприятий малого и среднего бизнеса объемом 8 млрд евро, заявил в интервью Il Sole 24 Ore министр экономического развития Стефано Патуанелли. Такая мера должна будет дополнить другой, уже действующий механизм поддержки этой части экономики — в апреле 2020 года власти Италии выплатили по 600 евро самозанятым, и эта выплата не будет последней, отметил Патуанелли. Об этом: Власти Италии обещают малому и среднему бизнесу 8 млрд евро

13:34 28.04.2020 Доходы организаторов азартных игр в Латвии в первом квартале 2020 г. снизились на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 58,678 млн евро. Об этом 28 апреля пишет портал LSM со ссылкой на данные латвийской Инспекции по надзору за азартными играми. Читайте также: Доходы организаторов азартных игр в Латвии снизились на 20%

13:43 28.04.2020 Финансовая помощь, назначенная правительством Грузии потерявшим работу, недостаточна для тех, кто принадлежит к среднему классу. Такое заявление 28 апреля сделал один из лидеров партии «Европейская Грузии» Гига Бокерия, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Об этом: Лидер «Европейской Грузии» призвал Тбилиси поддержать средний класс

13:54 28.04.2020 «Скандинавские авиалинии» (SAS), крупнейшая авиакомпания стран Северной Европы, объявила о планах по сокращению штата. Увольнения коснутся порядка 5 000 штатных сотрудников. Пандемия коронавируса повлияла как на международные рейсы, так и авиаперевозки внутри Северной Европы, что привело к значительным финансовым трудностям. Об этом 28 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Подробности в материале: Авиакомпания «Скандинавские авиалинии» сократит порядка 5000 сотрудников

14:13 28.04.2020 Христианские демократы, одна из парламентских политических партий Швеции в Риксдаге, хотят видеть более широкую поддержку шведских компаний, пострадавших от пандемии коронавируса. Проект весеннего бюджета, представленной партией, предполагает поддержку со стороны государства по выплате убытков, понесенных бизнесами. Об этом 28 апреля сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Читайте также: Эффект коронавируса: в Швеции требуют от властей покрыть убытки бизнеса

14:15 28.04.2020 Пока что в Швеции национальная система здравоохранения настолько напряжена, что не существует графика выхода из режима самоизоляции. В Агентстве общественного здравоохранения Швеции, тем не менее, подчеркнули, что пожилым людям самоизоляцию придется соблюдать дольше, так как они естественным образом находятся в группе риска для коронавирусной инфекции. Об этом 28 апреля сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Об этом: Пожилым людям дольше придется соблюдать режим самоизоляции — Dagens Nyheter

14:18 28.04.2020 Когда после почти 6-недельного перерыва шведская IKEA открыла свои торговые пощади в Дании, внутри магазинов розничных продаж мгновенно образовались очереди из посетителей, что привело к нарушению соблюдения мер социального дистанцирования во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 28 апреля сообщила шведская газета Expressen. Подробности в материале: IKEA обвинили в открытии магазинов в Дании в период пандемии

14:33 28.04.2020 Предприниматели в разных регионах Украины требуют от местных властей снять запрет на торговлю. Читайте подробнее: На западе Украины предприниматели вынудили власть открыть рынки

15:04 28.04.2020 Центральный банк Швеции, Риксбанк, оставил ключевую ставку на нулевом уровне. Ведомство объявило о своем решении в своем опубликованном пресс-релизе. В Риксбанке Швеции также подчеркнули, что не считают необходимым принимать в настоящее время меры по поддержанию потребительского спроса, о чем задумываются правительства многих стран в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 28 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте также: Эффект коронавируса: Центробанк Швеции не поддержит потребительский спрос

15:05 28.04.2020 Министерство финансов Грузии разъяснило, кому положены компенсации, которые правительство Грузии, вероятно, с конца мая, начнет выплачивать гражданам в условиях пандемии коронавируса. Читайте также: Минфин Грузии разъяснил, кому положены госкомпенсации

15:38 28.04.2020 Власти Италии должны будут в течение 10 ближайших лет вкладывать в экономику по 6 млрд евро ежегодно, заявил министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.Такие меры понадобятся, чтобы стимулировать и поддерживать экономический рост. Читайте также: Власти Италии: на преодоление последствий кризиса понадобится 10 лет

15:42 28.04.2020 В 2020 году объем потребления в Италии снизится на 70 млрд евро в сравнении с показателями прошлых лет, с таким прогнозом выступили эксперты национальной бизнес-ассоциации Confesercenti.Из-за эпидемии коронавируса и приостановки значительной части экономической деятельности снижение объемов потребления будет куда более значительным, чем во время последних кризисов, и сравнимым только с ситуацией после Второй мировой войны, считают аналитики. Читайте также: Из-за кризиса расходы граждан Италии снизятся на 70 млрд евро — эксперты

15:42 28.04.2020 Зарплаты сотрудников национальной авиакомпании Руанды «Rwandair» сократят на 8−65% в рамках финансирования мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом передает ВВС Great Lakes со ссылкой на постановление руководства авиакомпании. В обращении руководства к сотрудникам также отмечается, что данное решение было принято, чтобы «избежать увольнения персонала».

15:51 28.04.2020 Из-за закрытия авиасообщения между Киргизией и Россией на период пандемии, киргизстанские трудовые мигранты не могут вернуться на родину. Также стала невозможна отправка в республику «груза 200» — граждан Киргизии, умерших во время пребывания в России. Об этом: Пандемия оставила без работы не менее 20% киргизских мигрантов в России

16:05 28.04.2020 Часть самозанятых в Грузии не сможет претендовать на финансовую помощь, которую государство будет выдавать пострадавшим от кризиса, который наступил из-за вспышки коронавируса. Об этом заместитель министра здравоохранения Тамила Баркалая рассказала 28 апреля агентству «ИнтерпрессНьюс». Подробности в материале: Не все самозанятые в Грузии смогут получить финансовую помощь — минздрав

16:09 28.04.2020 Предприниматели соберутся у здания правительства Украины на митинг против карантина. Читайте также: У здания правительства Украины состоится митинг предпринимателей

16:24 28.04.2020 Мировой рынок нефти на всех парах мчится к логистическому коллапсу, убеждён экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Подробности в материале: До коллапса мирового рынка нефти осталось три недели — прогноз экономиста

16:51 28.04.2020 На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 223,39 пункта (0,93%), до 24 357,17 пункта, индекс S&P 500 вырос на 31,48 пункта (1,09%), до 2909,96 пункта, индекс Nasdaq вырос на 95,52 пункта (1,09%), до 8825,69 пункта. Читайте подробнее: Индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов

17:39 28.04.2020 Служба государственных доходов (СГД) Латвии с начала простоя из-за пандемии выплатила двухмесячных пособий жителям страны на сумму 6 625 689 евро. Об этом пишет 28 апреля портал LSM со ссылкой на данные ведомства. Подробности в материале: Назван средний размер пособия в Латвии

18:03 28.04.2020 Правительство Латвии намерено выделить дополнительные 75 млн евро на ремонт дорог. Об этом сообщил 28 апреля премьер-министр страны Кришьянис Кариньш после заседания совета правящей коалиции. По его словам, в данный момент деятельность правительства Латвии нацелена на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса. Читайте также: В Латвии намерены выделить еще 75 млн евро на ремонт дорог — Кариньш

18:17 28.04.2020 Сербия рассчитывает на помощь американских компаний в восстановлении сербской экономики после пандемии коронавируса. Об этом послу США в Сербии Энтони Годфри сообщил президент страны Александр Вучич во время встречи 28 апреля в Белграде. Вучич ознакомил Годфри с пакетом экономических мер, которые подготовило правительство Сербии. При этом президент Сербии отметил, что он рассчитывает на участие американских компаний, которые уже работают на сербском рынке, но еще больше — на будущие инвестиции из США. Читайте подробнее: Сербия рассчитывает на помощь США при восстановлении экономики

18:19 28.04.2020 Если госдолг Италии будет расти в соответствие с прогнозом министерства экономики и финансов, то к концу 2020 года он достигнет максимальных значений со времен Первой мировой войны, сообщили в национальной службе статистики Istat.Согласно плану министерства, увеличение дефицита бюджета на 55 млрд евро вместе с падением ВВП страны примерно на 8% в 2020 году приведет к росту госдолга со 134,8% до 155,7% ВВП. Читайте подробнее: Госдолг Италии достигнет максимального значения за последние 100 лет

18:26 28.04.2020 Министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани утверждает, что пенсии в стране будут гарантированно увеличиваться ежегодно соответственно показателю инфляции, и что эта сумма составит не менее 20 лари. Читайте подробнее: Минфин: пенсии в Грузии будут гарантированно расти каждый год

19:11 28.04.2020 В Латвии совокупная задолженность компаний и жителей станы по налогам в марте выросла на 5% и составила 888,009 млн евро. Об этом пишет портал Diena. lv со ссылкой на данные Государственной службы доходов (СГД) страны. Об этом: Названа совокупная задолженность по налогам в Латвии

19:49 28.04.2020 В случае, если правительство Латвии отменит режим ЧС, авиакомпания AirBaltic готова возобновить полёты по ряду направлений уже с 13 мая 2020 года. Об этом сообщил 28 апреля исполнительный директор авиакомпании Мартиньш Гаус. Читайте также: AirBaltic планирует возобновить международные авиаперевозки

21:28 28.04.2020 К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 114,06 пункта (0,47%), до 24 247,84 пункта. Индекс S&P 500 также вырос, на 8,51 пункта (0,30%), до 2886,99 пункта. А индекс Nasdaq упал на 35,05 пункта (0,40%), до 8695,12 пункта. Об этом: Фондовый рынок США проводит торги в «смешанном настроении»

21:56 28.04.2020 Доллар и евро. Дарья Антонова ИА REGNUM

22:07 28.04.2020 «Предложения остаются предметом обсуждения, но, вероятно, они затронут большинство сотрудников British Airways и могут привести к сокращению до 12 000 из них», — сказано в заявлении IAG. Подробности в материале: British Airways сокращает четверть персонала

22:38 28.04.2020 Согласно заявлению Администрации по делам малого бизнеса (SBA), к настоящему моменту утверждены 475 000 льготных кредитов в рамках программы защиты заработных плат. Читайте также: Малому бизнесу США одобрили $52 млрд помощи

22:39 28.04.2020 С 1 мая в Киргизии планируется ослабить карантинные меры — будет разрешено работать промышленным предприятиям, строительным компаниям, станциям техобслуживания автотранспорта, шиномонтажным пунктам, автомойкам, автопокрасочным мастерским, магазинам автозапчастей, интернет-магазинам, оптовым поставщикам стройматериалов, оптовым магазинам тканей и фурнитуры, зеленым рынкам, нотариусам, парикмахерским салонам, а также службам такси. Подробности в материале: Власти Киргизии скоро разрешат предприятиям и магазинам возобновить работу

22:46 28.04.2020 Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует падение ВВП России на 5,5% в 2020 году и его рост на уровне 2,2% в следующем году. Об этом: Moody’s прогнозирует падение ВВП России на 5,5% в 2020 году

23:14 28.04.2020 Авиакомпания South African Airways и её подразделения находятся в глубоком кризисе много лет, эпидемия коронавируса и запреты полетов резко усугубили ситуацию. Читайте также: Суд в ЮАР потребовал «временной ликвидации» SA Express

23:49 28.04.2020 Фондовый рынок США завершил сессию 28 апреля в «красной зоне», несмотря на начало торгов с роста всех основных индексов. К концу торговли индекс Dow Jones упал на 32,23 пункта (0,13%), до 24 101,55 пункта. Об этом: Фондовый рынок США завершил торги в «красной зоне»

00:11 29.04.2020 Конституционный суд Северной Македонии 28 апреля принял решение о лишении силы решения правительства о снижении заработной платы всех государственных служащих, включая президента, депутатов парламента и судей, до минимальной на период действия чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией коронавируса. Подробности в материале: Конституционный Суд вернул македонским госслужащим прежнюю зарплату

02:42 29.04.2020 Американская автомобилестроительная компания Ford Motor отчиталась о превышающих прогноз убытках за первый квартал 2020 года на фоне пандемии коронавируса в размере $2 млрд. Об этом сообщается в опубликованном 28 апреля отчёте компании. Подробности в материале: Ford отчитался об убытках на фоне коронавируса

02:42 29.04.2020 Американская компания Uber Technologies Inc., владеющая популярным онлайн-сервисом услуг такси, может сократить до 20% своих сотрудников. Об этом 28 апреля сообщает онлайн-издание The Information. Читайте также: Uber может сократить до 20% сотрудников — СМИ

02:50 29.04.2020 Президент США Дональд Трамп намерен приказать мясокомбинатам США открыться вновь, несмотря на угрозу распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Подробности в материале: Трамп намерен заставить мясокомбинаты США открыться вопреки COVID-19

04:14 29.04.2020 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Италии снижен с «BBB» до «BBB-» агентством Fitch Ratings, 28 апреля сообщается на сайте организации. Читайте подробнее: Агентство Fitch понизило рейтинг Италии

08:05 29.04.2020 Премьер-министр Франции Эдуар Филипп предостерег от «риска краха» экономики, если режим изоляции не будет снят «постепенно, тщательно», во время презентации своего плана по выходу из изоляции перед депутатами, передает BFM TV. Об этом: Премьер-министр Франции предостерег от риска краха экономики

09:39 29.04.2020 Авиакомпания «Скандинавские авиалинии» сократит порядка 5000 сотрудников

10:32 29.04.2020 У здания правительства Украины произошла потасовка между полицией и предпринимателями, которые требуют снять карантин с 1 мая. Читайте подробнее: На Украине митинг предпринимателей перерос в стычки с полицией

11:09 29.04.2020 В Организации Объединенных Наций (ООН) предупредили, что число жителей Восточной Африки, которые могут подвергнуться угрозе голода, может удвоиться в течение следующих трех месяцев из-за пандемии коронавируса. Подробности в материале: ООН предупреждает о росте числа голодающих в Восточной Африке

12:19 29.04.2020 В Великобритании в отпуск отправлены более 3 тысяч сотрудников Airbus. (сс) Falcon® Photography

12:27 29.04.2020 В Турции опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что в турецких гостиницах из-за пандемии коронавируса могут отказаться от использования системы all inclusive, а также от шведского стола. Об этом заявил представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED) Неджип Боз. Подробности в материале: В Турции не планируют отказываться от системы «всё включено»

12:43 29.04.2020 Шведский автоконцерн Volvo уведомил 1300 служащих об увольнении и одновременно сократил 300 консультантов. Сокращение штатов коснется производственных предприятий таких шведских городов, как Гётеборг и Шёвде. Об этом 29 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: Volvo уволит более тысячи сотрудников

12:48 29.04.2020 События в апреле указывают на то, что пандемия коронавируса нанесет «значительно больший удар» по экономике Швеции, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришли представители Шведского национального института экономических исследований. Об этом 29 апреля сообщила шведская газета Fria Tider. Подробности в материале: Эффект коронавируса: ВВП Швеции в 2020 году может сократиться на 7%

12:49 29.04.2020 Комитет монетарной политики Нацбанка Грузии решил снизить ставку рефинансирования в стране на 0,5%. Данное сообщение было опубликовано 29 апреля на сайте финансового регулятора. Читайте также: Нацбанк Грузии понизил ставку рефинансирования

13:07 29.04.2020 В Швеции в период установленных ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции парикмахеры нашли способ предоставлять жителям услуги стрижки. Они просто решили делать это прямо на тротуарах улиц. Об этом 29 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter. Читайте также: Угроза коронавируса: в Швеции работают уличные парикмахерские

13:32 29.04.2020 Пока экономический ущерб от вспышки коронавируса продолжает расти, новое исследование Pew Research Center показывает, что его влияние все больше затрагивает взрослых людей с низким доходом — группу, которая испытывала значительное финансовое давление задолго до нынешнего кризиса. Подробности в материале: Половина бедных семей в США потеряли доход из-за карантина — опрос

13:50 29.04.2020 Выпадения по таможенным и налоговым сборам, произошедшие из-за пандемии коронавируса, привели к тому, что бюджет Киргизии недополучил 10 млрд сомов (9,4 млрд рублей). Об этом: Из-за пандемии коронавируса бюджет Киргизии уже недополучил 9,4 млрд рублей

14:11 29.04.2020 Всемирный банк (ВБ) совместно и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделят для Грузии финансовую помощь в размере $180 млн. Информацию об этом 29 апреля распространяет пресс-служба ВБ. Читайте подробнее: Международные банки выделят Грузии $180 млн

14:35 29.04.2020 Пандемия коронавируса толкает черногорскую экономику в рецессию и показывает, насколько страна чувствительна к внешним потрясениям. Об этом говорится в последнем отчете ВБ. Читайте подробнее: Всемирный банк прогнозирует глубокую рецессию черногорской экономики

15:22 29.04.2020 Власти пока не планируют восстанавливать сообщение между регионами Киргизии. Читайте также: Власти Киргизии не планируют возобновлять внутренние авиарейсы

15:23 29.04.2020 Сложности с выдачей наличных денег в банкоматах Абхазии связаны с паническими настроениями в республике. Так охарактеризовал ситуацию в стране председатель Национального банка Беслан Барателиа 29 апреля в интервью «Нужной газете». Читайте также: В Абхазии прокомментировали проблемы с выдачей денег в банкоматах

15:33 29.04.2020 Эпидемиологическую безопасность 600 предприятий в Грузии проверили сотрудники министерства здравоохранения. Об этом 29 апреля рассказала журналистам глава минздрава Екатерина Тикарадзе. Читайте также: В Грузии проверили 600 предприятий на эпидемиологическую безопасность

15:45 29.04.2020 Франция готова «полностью» помочь Airbus перед лицом кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил министр экономики страны Бруно Ле Мэр. Читайте также: Власти Франции готовы «полностью» поддержать Airbus

15:59 29.04.2020 Нефтяная платформа. (сс) catmoz

16:02 29.04.2020 Уволенным с работы в период кризиса, а также тем, кто находится в неоплачиваемом отпуске, для получения социального пособия не нужно предоставлять никаких документов. Об этом 29 апреля журналистам рассказала заместитель министра здравоохранения Тамила Баркалая, сообщает грузинское Общественное телевидение. Читайте подробнее: В минздраве Грузии рассказали о порядке распределения пособий безработным

16:22 29.04.2020 На Украине вскоре откроют продуктовые рынки, а также проследят, чтобы на них соблюдались санитарные нормы, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. Читайте подробнее: На Украине откроют продовольственные рынки

16:24 29.04.2020 В министерстве сельского хозяйства Грузии выдадут пропуска жителям Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси, желающим выехать из города для работы на своих земельных участках. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба ведомства. Читайте также: Минсельхоз Грузии выдаст пропуска желающим работать на земельных участках

17:05 29.04.2020 Оборот розничной торговли в Латвии в марте упал на 1,8% по сравнению аналогичным периодом 2019 г. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Читайте также: Оборот розничной торговли в Латвии за месяц сократился на 5,9%

17:36 29.04.2020 Владельцы миланских баров, ресторанов, парикмахерских и салонов красоты в среду провели акцию протеста перед зданием городской администрации.Предприниматели принесли к зданию мэрии ключи от своих заведений. Таким образом они протестуют против решения правительства страны продлить запрет на работу этих видов бизнеса и после 4 мая, когда в Италии официально начнется «вторая фаза» противодействия распространению эпидемии. Читайте также: Владельцы миланских баров принесли к мэрии ключи от своих заведений

17:40 29.04.2020 На следующей неделе правительство Латвии оценит возможность возобновления работы детских садов. Об этом заявила 29 апреля министр здравоохранения страны Илзе Винкеле в ходе пресс-конференции. Читайте также: В Латвии рассмотрят возможность возобновления работы детских садов

17:45 29.04.2020 Решение правительства Италии об условиях так называемой «второй фазы» общенационального карантина должно быть отменено, с таким предложением выступили представители трех правых оппозиционных партий — «Лиги» Маттео Сальвини, «Братьев Италии» Джорджи Мелони и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Вместо того, чтобы разрешать вернуться к работе представителям лишь некоторых отраслей экономики, власти должны разрешить работу всем, обязав при этом выполнять все санитарные нормы, в том числе соблюдать социальную дистанцию, полагают оппозиционеры. Читайте подробнее: Оппозиция Италия требует разрешить всем работать, соблюдая санитарные нормы

17:46 29.04.2020 97% государственных учреждений Латвии во время ведённого в конце марта режима ЧС из-за пандемии полностью или частично работали удалённо. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Государственной канцелярии. Об этом: 49% госучреждений Латвии перешли на удалённый режим работы — LSM

17:47 29.04.2020 За период с марта по май 2020 года Италия недополучит 10 млрд евро из-за полного отсутствия иностранных туристов, с такой оценкой выступили в национальной службе статистики Istat.В аналогичный период 2019 года расходы иностранных туристов в Италии составили 9,4 млрд евро, до эпидемии и кризиса предполагалось, что этот показатель продолжит расти, однако в реальности он оказался равен нулю, отметили статистики. Читайте подробнее: За три месяца Италия недополучит 10 млрд евро из-за отсутствия туристов

18:41 29.04.2020 Уолл-стрит остается под давлением глобального спада из-за эпидемии COVID-19, однако рынок обнадеживают относительно позитивные квартальные отчеты крупных компаний и выделение правительством США сотен миллиардов долларов на поддержку бизнеса. Читайте также: Фондовый рынок США снова растёт

18:52 29.04.2020 Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил агентству Reuters, что представители США находятся в постоянном контакте с китайскими коллегами. Китай не прекратил выполнение сделки, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом: Китай соблюдает торговое соглашение с США — Reuters

19:05 29.04.2020 Доллар и рубль. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:22 29.04.2020 Руководство Федеральной резервной системы США на заседании 29 апреля приняло решение о сохранении базовой процентной ставки на текущем уровне на фоне пандемии коронавируса. Подробности в материале: ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0−0,25%

22:41 29.04.2020 Добыча нефти компанией Petrobras. (сс) Patrick-br

22:44 29.04.2020 В правительстве Киргизии утверждают, что местные предприниматели быстро оправятся от последствий пандемии, потому что «малый и средний бизнес обладают свойствами мобильности и способны быстро переориентироваться». Об этом: Власти Киргизии считают, что «малый и средний бизнес быстро восстановятся»

22:49 29.04.2020 Правительство Казахстана выделило 5 тысяч тонн муки в качестве гуманитарной помощи населению Киргизии во время пандемии коронавируса. Первая партия казахстанской муки начнет прибывать в Киргизию в ближайшие дни по железной дороге. Читайте подробнее: Казахстан подарил Киргизии 5 тысяч тонн муки

22:50 29.04.2020 В то время как большинство крупных компаний мира отчитываются об убытках из-за эпидемии коронавируса, сектор онлайн-продаж фиксирует прибыль. Читайте также: Прибыль Amazon во время эпидемии составила $90 млрд

22:52 29.04.2020 Снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США не помогло бы остановить резкое падение экономической активности в стране на фоне пандемии коронавируса, заявил на пресс-конференции глава американского финансового регулятора Джером Пауэлл. Читайте также: Глава ФРС США прокомментировал решение по ключевой ставке

00:16 30.04.2020 Согласно сообщению Еврокомиссии, целью данного пакета является немедленное удовлетворение нужд социальных систем и систем здравоохранения стран Западных Балкан, вызванных пандемией, а также восстановление экономик этих стран после кризиса, связанного с ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения инфекции. Подробности в материале: В ЕК готовятся выдать Западным Балканам €3,3 млрд на преодоление кризиса

01:11 30.04.2020 Игорные заведения американского Лас-Вегаса откроются еще не скоро в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил губернатор штата Невада Стив Сисолак в эфире телеканала ABC. Читайте также: Губернатор штата Невада заявил о нескором открытии казино Лас-Вегаса

01:33 30.04.2020 Администрация президента США планирует подготовить план антикризисной помощи для нефтяной отрасли страны, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме. Подробности в материале: Трамп: Белый дом готовит план антикризисной помощи для нефтяников

04:24 30.04.2020 Масштаб кризиса после пандемии нового коронавируса оценить сейчас почти невозможно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил 29 апреля в интервью RTVI. Об этом: В Кремле заявили, что масштабы кризиса после пандемии пока не ясны

07:47 30.04.2020 В марте в Латвии сбор налогов упал на 12,3% или на 87,2 млн евро. По сравнению с 2019 годом объём собранных налогов в стране был меньше на 4,2%. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные минфина. Об этом: В Латвии в марте собрали на 12,3% меньше налогов, чем планировали

07:58 30.04.2020 Экономика США потребует больших вливаний ликвидности для обеспечения надежного восстановления после крупнейшего спада из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил 29 апреля журналистам председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе интернет-трансляции. Об этом: Глава ФРС заявил о необходимости дополнительных вливаний в экономику США

08:26 30.04.2020 В правительстве Украины заявили, что страна «не Советский Союз» и не будет насильно удерживать гастарбайтеров, хотя крайне в них заинтересована. Читайте подробнее: Правительство Украины пообещало не удерживать трудовых мигрантов

09:23 30.04.2020 Японский автопроизводитель Lexus не собирается повышать цены на автомобили в России до конца мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании. Из-за эпидемии коронавируса японский бренд разработал новую программу для поддержки клиентов марки, которая включает в себя продление гарантии и сервисных программ, специальные правила погашения кредитов, а также особые условия приобретения новых автомобилей. Подробности в материале: Lexus «заморозит» цены на авто в РФ до начала лета

09:39 30.04.2020 Вызванный коронавирусом кризис в Евросоюзе может быть сильнее кризиса 2009 года, однако все разговоры о возможном «конце ЕС» не имеют под собой оснований, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Читайте также: Боррель оценил вероятность распада Евросоюза из-за пандемии

09:41 30.04.2020 Международный валютный фонд (МВФ) утвердил предоставление чрезвычайного финансирования для поддержки усилий Нигерии по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса на фоне резкого падения цен на нефть. Экономика Нигерии в значительной степени зависит от экспорта нефти, и ее бюджет изначально был привязан к прогнозируемой цене на сырую нефть. Об этом: МВФ утвердил чрезвычайное финансирование Нигерии в объеме $3,4 млрд

09:46 30.04.2020 Прогнозы о сокращении экономики Грузии на 4% являются оптимистичными. Такое мнение высказал журналистам эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе, 29 апреля сообщает Report. Читайте подробнее: Экономика Грузии может упасть на 15−20% — эксперт

09:48 30.04.2020 Приблизительно каждый пятый предприниматель в Нидерландах обратился к муниципальным властям за дополняющими доход выплатам. Такую оценку даёт Министерство социальных дел на основе проведённой среди муниципалитетов инвентаризации. Читайте также: Каждый пятый предприниматель в Нидерландах обратился за поддержкой

10:07 30.04.2020 Семья Валленбергов является третьим по величине (после государственных долей Швеции и Норвегии) владельцем крупнейшего авиаперевозчика Северной Европы «Скандинавские авиалинии» (SAS). Теперь олигарх Джейкоб Валленберг требует, чтобы в дело по спасению компании вступило государство и помогло авиа-гиганту остаться на плаву за счет взносов шведских налогоплательщиков. Об этом 29 апреля сообщила шведская газета Fria Tider. Об этом: Владельцы крупнейшей авиакомпании Швеции запросили поддержки у властей

10:46 30.04.2020 В мае 2020 года из-за пандемии нового коронавируса Nissan планирует уменьшить количество производимых в Японии автомобилей на 78%. Об этом со ссылкой на документы компании сообщает Reuters. Об этом: Nissan сократит производство авто в мае на 78%

10:50 30.04.2020 В настоящее время давление на правительство Швеции, контролируемое Социал-демократической рабочей партией, продолжает усиливаться. Предметом спора являются антикризисные меры поддержки для оказания прямой помощи компаниям, которые оказались в кризисе из-за пандемии коронавируса. Свои требования выдвинули представители Либералов и Центристов на переговорах с правительством. Об этом 29 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Подробности в материале: Эффект коронавируса: от властей Швеции требуют прямой поддержки бизнеса

11:17 30.04.2020 В экономике Грузии в течение марта, по предварительным данным, произошло сокращение на 2,7%. Об этом во время онлайн-брифинга заявил исполнительный директор Национальной службы статистики (Грузстат) Гогита Тодрадзе. Читайте также: Экономика Грузии сократилась на 2,7% — Грузстат

11:31 30.04.2020 Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Индонезия восстановится и выйдет из кризиса, вызванного коронавирусом, в 2021 году, сообщает Kompas. Подробности в материале: Индонезия восстановится от кризиса в 2021 году — президент

11:32 30.04.2020 30 апреля правительство Швеции может представить уже шестой по счету антикризисный пакет. По мнению политического обозревателя SVT Элизабет Марморштейн, речь пойдет о поддержки бизнесов, наиболее пострадавших от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. О прогнозах Марморштейн 30 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter. Подробности в материале: Эффект коронавируса: в Швеции ожидают уже шестого пакета антикризисных мер

11:39 30.04.2020 Валовой внутренний продукт (ВВП) Испании снизился по итогам первого квартала текущего года на 5,2% из-за последствий распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Национального института статистики государства. Подробности в материале: Экономика Испании показала рекордное падение с 1970 года

11:56 30.04.2020 Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил, что число бедных людей увеличится из-за экономических последствий вспышки COVID-19, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Глава Индонезии о последствиях COVID-19: «Сообщество сильно пострадало»

12:03 30.04.2020 Нефтяные хранилища в США заполнены на 61%, в них находится почти 398 баррелей нефти. Об этом сообщает Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США. За период с 13 марта по 24 апреля нефтяные запасы США увеличились на 16% или на 73,9 млн баррелей. Об этом: Заполненность нефтяных хранилищ США превышает 60%

12:12 30.04.2020 Американская компания General Motors перенесла премьеру нового нового электрического пикапа GMC Hummer EV, который должен был быть представлен 20 мая. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Премьеру пикапа перенесли из-за эпидемии коронавируса, однако новую дату пока не называют. Подробности в материале: Премьеру электропикапа Hummer перенесли из-за коронавируса

12:31 30.04.2020 Экологически ответственного финансирования зарубежных проектов потребовали экологи от Китая. Соответствующее обращение министерству торговли и Банку развития Китая направили международная экологическая коалиция «Реки без границ» и еще 260 общественных объединений из 55 стран мира (включая 13 организаций из России). Как сообщили 30 апреля в экокоалиции, Китай после эпидемии коронавируса призвали поддерживать только высококачественные проекты в странах так называемого «Шёлкового пути». Читайте подробнее: От Китая потребовали экологической ответственности после пандемии COVID-19

12:44 30.04.2020 30 апреля правительство Швеции представило ранее анонсированный шестой пакет антикризисных мер, направленный на поддержку пострадавших бизнесов во время пандемии коронавируса. Об этом 30 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter. Журналисты отмечают, что правительство страны готово инвестировать более $390 миллионов в шведские компании. Подробности в материале: Правительство Швеции представило пакет антикризисных мер

12:53 30.04.2020 Американская компания Ford намерена возобновить работу большинства своих европейских заводов с 4 мая. Об этом сообщает Automotive News. Производство на предприятиях Ford будет возобновляться постепенно, заводы не будут работать на полной скорости в течение «нескольких месяцев». Работа на них будет осуществляться с учетом всех необходимых мер безопасности от коронавируса. Подробности в материале: Ford возобновит работу автозаводов в Европе 4 мая

13:00 30.04.2020 В первом квартале 2020 года ВВП Европейского союза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 2,7%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 30 апреля Евростатом. Подробности в материале: ВВП Евросоюза резко пошёл на спад

13:05 30.04.2020 Правительство Израиля анонсировало правила возвращения к работе рынков и готовит подробный план для других предприятий торговли. О том, как будут работать в новых условиях израильские рынки и торговые центры, сообщает «Вести Израиль». Подробности в материале: Власти Израиля установили правила работы и посещения рынков после карантина

13:45 30.04.2020 General Motors Company. (сс)Yavno

13:52 30.04.2020 Фотовыставку «Солдат против невидимого врага» ко Дню грузинской армии 30 апреля подготовили минобороны Грузии и Национальная парламентская библиотека. Об этом: В Грузии открылась фотовыставка «Солдат против невидимого врага»

13:57 30.04.2020 По данным за март 2020 года, уровень безработицы в Италии снизился до 8,4% в сравнении с 9,3% в феврале 2020 года, сообщили в национальной службе статистики Istat.Сейчас в Италии 2,13 миллиона безработных. За год их число снизилось на 570 тысяч (на 21%). Подробности в материале: Первый месяц карантина не привел к росту безработицы в Италии

13:58 30.04.2020 Правительство Грузии будет стремиться открыть границы страны, как можно раньше. Об этом 30 апреля журналистам заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава после онлайн-совещания с представителями туристического бизнеса. Читайте подробнее: Глава минэкономразвития Грузии об открытии границ: «Настроены оптимистично»

14:00 30.04.2020 Сектор услуг в Швеции находится в глубочайшем кризисе за всю историю, и его условия будут только ухудшаться для деятельности многих компаний. Это показывает отчет организации работодателей Almega. Экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции будут сказываться на рынке услуг и дальше. Об этом 29 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: Сектор услуг в Швеции находится в глубочайшем кризисе — Sveriges Radio

14:03 30.04.2020 В первом квартале 2020 года ВВП Италии снизился на 4,8% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и на 4,7% в сравнении с предыдущим кварталом, сообщили в национальной службе статистики Istat.Это снижение стало рекордным за всю историю наблюдений по актуальной методике (с 1995 года), отметили статистики.Наблюдатели в свою очередь отмечают, что во втором квартале снижение ВВП будет еще более существенным, ведь экономические ограничения из-за эпидемии начали вводиться в Италии только в марте. Читайте также: ВВП Италии снизился на рекордные 4,8%

14:22 30.04.2020 30 апреля правительство Норвегии предложило антикризисный пакет стоимостью около $10 миллиардов, предназначенный для крупной нефтяной промышленности страны. Об этом сообщило шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: в Норвегии нефтяникам окажут поддержку на $10 млрд

14:42 30.04.2020 Двенадцать европейских стран, включая Францию, попросили Европейскую комиссию приостановить обязательства, взятые авиакомпаниями, по возмещению средств пассажирам, чьи рейсы были отменены из-за коронавируса, для поддержки сектора, сильно пострадавшего от кризиса, передает BFM TV. Подробности в материале: Страны ЕС попросили Еврокомиссию поддержать авиакомпании

15:21 30.04.2020 Валовой внутренний продукт (ВВП) Франции сократился на 5,8% в первом квартале, в основном из-за режима изоляции, введенного в марте 2020 года, передает BFM TV. Это самое большое снижение с 1949 года. Читайте также: ВВП Франции сократился на 5,8% в первом квартале

15:24 30.04.2020 Предприниматели Украины намерены собраться в Киеве и устроить ещё более масштабную акцию протеста против карантинных ограничений. Читайте подробнее: У здания правительства Украины проходит акция протеста

15:56 30.04.2020 Проблемы с выплатами пособий, пенсий и зарплат бюджетникам в Киргизии могут возникнуть уже в июне. Читайте подробнее: В июне в Киргизии могут возникнуть проблемы с выплатой зарплат и пенсий

16:00 30.04.2020 Международные финансовые институты и донорские организации пообещали предоставить властям Киргизии $456 млн (33,6 млрд рублей) в качестве поддержки в период пандемии. Читайте также: Почти полмиллиарда долларов пообещали дать Киргизии международные доноры

16:12 30.04.2020 На поддержку бизнеса в Киргизии найдено порядка 14 млрд сомов (13 млрд рублей), но этих денег недостаточно. Об этом: Премьер-министр Киргизии: «Проблемы бизнеса — не ноша одного правительства»

17:04 30.04.2020 Пустая Вацлавская площадь в период пандемии. Прага. (сс) Svenkaj

17:20 30.04.2020 На открытии рынка индекс Dow Jones упал на 48,29 пункта (0,20%), до 24 585,57 пункта, индекс S&P 500 упал на 8,60 пункта (0,29%), до 2930,91 пункта, индекс Nasdaq упал на 3,69 пункта (0,04%), до 8911,02 пункта. Подробности в материале: Индексы Уолл-стрит снижаются из-за роста безработицы в США

17:51 30.04.2020 Сотрудники международного аэропорта «Рига» готовятся к постепенному возобновлению полётов. Об этом сообщила представитель воздушной гавани Лаура Карните порталу Diena.lv. «Мы работаем над тем, чтобы подготовить пассажирские терминалы к наплыву людей, осуществляем меры по защите сотрудников и пассажиров от опасности заражения коронавирусом в зоне регистрации, посадки и контроля», — сказала Карните. Подробности в материале: Угроза коронавируса: в Риге готовятся к постепенному возобновлению полётов

18:37 30.04.2020 Volvo уволит более тысячи сотрудников. (сс) Christopher Persson

18:49 30.04.2020 Падение ВВП России из-за пандемии коронавируса составит в 2020 г. 3,4%, сообщается в прогнозе германского Института экономических исследований (ifo), опубликованном 30 апреля. Читайте подробнее: Аналитики Мюнхена дали прогноз по снижению ВВП России, ЕС и США

19:19 30.04.2020 Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») предложил ПАСЕ отдать сэкономленные средства наиболее пострадавшим от коронавируса. Читайте подробнее: Толстой предложил мониторинг практик антикризисных действий в 47 странах СЕ

20:20 30.04.2020 По сообщению IAG, владельцев British Airways, компания намерена сократить 1130 из 4346 своих капитанов и вторых пилотов в рамках масштабной реструктуризации. Об этом: British Airways увольняет четверть пилотов

21:55 30.04.2020 Цифры статистики о падении розничной торговли в Латвии в марте всего на 1,8% не отражают реального состояния экономики. Об этом заявил Dienas Business главный экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш. По его словам, если проанализировать оборот по кредитным картам латвийских банков, то уровень потребления в стране начал снижаться с середины марта и сильно упал в конце месяца. Об этом: В Латвии рассказали о падении потребительского спроса на 25 — 30%

22:49 30.04.2020 Экономика Мексики начала показывать признаки рецессии ещё до начала глобальной эпидемии коронавируса и падения цен на нефть. Подробности в материале: JP Morgan изменил прогноз для мексиканской экономики

23:39 30.04.2020 К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 288,14 пункта (1,17%), до 24 345,72 пункта. Диапазон торгов Dow составил 24 186,90 — 24 585,57 пункта. Подробности в материале: Индексы Уолл-стрит завершили торги в минусе

23:48 30.04.2020 Индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги 30 апреля в минусе, однако показали максимальный процентный прирост с 1987 года. Индекс Nasdaq также провел хороший месяц — его прирост стал лучшим с 2000 года. Читайте подробнее: Dow Jones и S&P показали максимальный месячный рост с 1987 года

00:18 01.05.2020 Министр инфраструктуры Албании Белинда Балуку 30 апреля выступила в парламенте с заявлением о том, что страна вынуждена прекратить добычу нефти. Читайте подробнее: Албания прекратила добычу нефти из-за пандемии коронавируса

07:21 01.05.2020 Объёмы глобального производства смартфонов снизятся во втором квартале 2020 года на 16,5% в годовом исчислении, считают эксперты исследовательской компании TrendForce. Об этом: Эксперты прогнозируют рекордное падение производства смартфонов

09:25 01.05.2020 Увеличение государственной поддержки и ослабления карантинных ограничений потребовали сотни самозанятых израильтян и владельцев малого бизнеса накануне вечером. Протестующие собрались на одной из площадей Тель-Авива. Читайте подробнее: В Израиле предприниматели потребовали компенсировать «карантинные потери»

10:38 01.05.2020 Если основателю компании Tesla Илону Маску нужна помощь в развитии производства, то штат Южная Каролина готов помочь ему. С такими словами выступил конгрессмен от этого штата Уильям Тиммонс, комментируя заявление Маска, что запрещать людям выходить из дома, угрожая арестом, «это по-фашистски». Об этом: Конгрессмен приветствовал слова Илона Маска про «фашистские» меры карантина

10:43 01.05.2020 По итогам марта 2020 года в Великобритании было произведено на 37,6% автомобилей меньше, чем год назад. Это связано с тем, что работа британских автозаводов была приостановлена из-за коронавируса. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT). Читайте также: Производство автомобилей в Великобритании упало на 37,6%

10:51 01.05.2020 Президент США Дональд Трамп не станет доводить экономическое противостояние с Китаем до каких-то фатальных для мировой экономики последствий, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов Читайте подробнее: Трамп использует пандемию, чтобы добиться новых уступок от Пекина — прогноз

10:54 01.05.2020 Уход президента США Дональда Трампа вовсе не приведёт к тому, что взаимные претензии между Китаем и Америкой сойдут на нет, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Подробности в материале: Даже если Трамп уйдёт, конфликты КНР и США продолжатся — прогноз

11:13 01.05.2020 Цепочка поставок американской компании Apple вернулась к обычным уровням производства к концу марта, заявил генеральный директор Apple Тим Кук. Подробности в материале: В Apple заявили о нормализации цепочки поставок

11:24 01.05.2020 Китайская автокомпания Nio, выпускающая электрокары премиум-класса, получила 7 млрд юаней (около 0,99 млрд долларов) от муниципалитета Хэфэй. Об этом сообщает Reuters. Новые инвестиции от китайского государства направлены на поддержку производства компании Nio в условиях экономического кризиса. Благодаря полученным средствам автопроизводитель сможет продолжить свою работу. Читайте подробнее: Автокомпания Nio получила крупные инвестиции на поддержку производства

12:59 01.05.2020 Рост цен на нефть продолжится, хотя и в медленном темпе и с периодическими ожиданиями, после реализации договорённостей в рамках ОПЕК+. Об этом 1 мая заявил старший корреспондент Energy Intelligence Group Пол Сампсон на телеканале «Россия 24». «Последние несколько дней мы наблюдали рост цен на нефть, который связан прежде всего с ожиданием сокращения добычи в рамках ОПЕК+. Тем не менее цены на сырьё остаются достаточно низкими, и мы ожидаем, что они будут постепенно расти, хоть и с некоторыми колебаниями», — заявил Сампсон. Читайте также: Рынок нефти: инвесторы ожидают постепенный рост цен

13:23 01.05.2020 Американская компания Ford отказалась от совместной разработки электрифицированного кроссовера Lincoln из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает Automotive News.

13:29 01.05.2020 Несмотря на умеренное восстановление в мае, в летние месяцы 2020 года можно ожидать заметное восстановление спроса на нефть. Об этом 1 мая заявил начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев на телеканале «Россия 24». «Мы увидим наконец-таки постепенное возвращение спроса на рынок. В мае, возможно, будет довольно умеренным… поэтому рынок будет консолидироваться, а в июне мы ждём более активного возврата спроса на глобальном рынке нефти», — заявил Бушуев. Подробности в материале: «В июне ждём активного возвращения спроса» — эксперт о рынке нефти

14:05 01.05.2020 По прогнозам американского автопроизводителя Ford, во втором квартале 2020 года операционные убытки компании превысят 5 млрд долларов. Об этом сообщается в отчете автокомпании. Убытки компании связаны с экономическим кризисом на мировых авторынках из-за пандемии коронавируса. В связи с карантином предприятия Ford в Европе приостановили свою работу до 4 мая 2020 года. А вот сроки возобновления работы заводов Ford в Соединённых Штатах до сих пор неизвестны. Читайте также: Операционные убытки Ford составят 5 млрд долларов — прогноз

14:19 01.05.2020 Оживление спроса в начале мая необходимо для нормализации ситуации на рынке нефти. Об этом 1 мая заявил руководитель исследования рынка Kpler Александр Бут на телеканале «Россия 24». «На сегодняшний день существует два типа нефтяных хранилищ — на земле и так называемые офшорные. За последние пару месяцев мы наблюдаем рост запасов нефти, который эквивалентен приблизительно 200 млн баррелей на берегу и 160 млн в танкерах», — заявил Бут. Подробности в материале: Начало мая определит будущее нефтяного рынка — эксперт

14:41 01.05.2020 1 мая премьер-министр Швеции Стефан Лёвен выступил с обращением к нации, в котором призвал всех граждан объединиться для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом 1 мая сообщила шведское издание SVT Nyheter. «Коронавирус является жестоким напоминанием того, что не все само по себе является сильным по определению, мы должны справиться с этим вместе», — заявил Лёвен. Подробности в материале: Премьер-министр Швеции призвал всех объединиться для борьбы с коронавирусом

15:13 01.05.2020 Повторение резких спадов цен на нефть в 2020 году начиная с мая выглядит маловероятным. Об этом 1 мая заявил руководитель Энергетического центра EY Денис Борисов на телеканале «Россия 24». «Динамика последних дней всё-таки свидетельствует о том, что, видимо, дно по этому году уже пройдено, и какого-то повторения сценариев мартовских и апрельских с существенной коррекцией возможно только с возникновением чего-то экстраординарного», — заявил Борисов. Читайте подробнее: «Дно по этому году уже пройдено» — о ценах на нефть

15:32 01.05.2020 Кризис в Швеции, вызванный пандемией коронавируса, привел к сокращению пожертвований со стороны компаний и частных лиц, а убытки для гражданского общества могут составить более $10 миллионов. Об этом 1 сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: Угроза коронавируса: гражданское общество Швеции потеряет до $15 млн

15:43 01.05.2020 Во втором квартале 2020 безработица на Украине составит 12%, сказано в прогнозе, опубликованном на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ). В ведомстве считают, что введение карантина в марте 2020 года не повлияло на уровень безработицы в первом квартале текущего года. Читайте также: Безработица на Украине во втором квартале составит 12% — прогноз НБУ

15:44 01.05.2020 В Швеции представители Левой партии намерены наградить всех тех, кто работает в сфере здравоохранения, дополнительной неделей выходных после завершения пандемии коронавирусной инфекции. С таким предложением выступил лидер партии Юнас Шёстедт. Об этом 1 мая сообщило шведское издание SVT Nyheter. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: в Швеции предложили наградить медиков после пандемии

15:49 01.05.2020 Власти Казахстана резко ограничили объем поставок муки и пшеницы в соседнюю Киргизию для того, чтобы избежать ажиотажного спроса. Казахстанские власти утверждают, что веденные Нур-Султаном квоты связаны не с риском возникновения дефицита продовольствия, а с желанием не допустить необоснованного роста цен. Читайте также: Казахстан ограничил поставки муки в Киргизию, чтобы «не было спекуляций»

15:49 01.05.2020 Пандемия коронавирусной инфекции не замедлит выход приставки Xbox Series X, однако может задержать выход новых видеоигр, заявил вице-президент Microsoft Фил Спенсер. Об этом: В Microsoft не планируют переносить выход новой приставки Xbox

15:57 01.05.2020 В ожидании того, что Риксдаг все же примет законопроект, предусматривающий выделение средств, шведы, находящиеся в «группе риска по коронавирусу», берут СМС-кредиты, чтобы остаться дома и не работать. В настоящее время нет никакого графика, когда они смогут получить жизненно необходимую компенсацию со стороны властей. Об этом 1 мая сообщила шведская газета Aftonbladet. Читайте подробнее: Жители Швеции берут кредиты по СМС — Aftonbladet

16:08 01.05.2020 Глобальные поставки смартфонов в первом квартале 2020 года упали на рекордные 11,7% в годовом исчислении, согласно отчёту исследовательской компании IDC. Падение поставок объясняется последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом: На рынке смартфонов зафиксировано рекордное падение поставок

16:23 01.05.2020 Монгольская Национальная торгово-промышленная палата объявила 1 мая «Днем рабочего места» и организовала «Протестную акцию рабочих инструментов» на площади у Дворца спорта. Читайте подробнее: В Монголии прошел митинг в онлайн формате

17:21 01.05.2020 Согласно отчету Института управления поставками (ISM), индекс национальной производственной активности упал с 49,1 в марте до 41,5 в апреле. Это самый низкий уровень с апреля 2009 года. Читайте также: Промышленная активность в США упала до 11-летнего минимума

17:28 01.05.2020 К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подешевели на 19 центов (0,72%), до $26,29 за баррель. При этом ранее в ходе сессии марка поднималась до $27,80 за баррель. Читайте также: Нефть взяла передышку после быстрого роста

17:42 01.05.2020 На Уолл-стрит оказали негативное влияние данные о безработице и спаде промышленного производства в США, а также негативные квартальные отчеты многих крупных компаний. Читайте подробнее: Основные индексы Уолл-стрит просели на 1,5%