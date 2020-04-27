Москва, 27 апреля, 2020, 19:49 — ИА Регнум. В борьбе с коронавирусом сегодня объединяются все, кто могут. Бизнес помогает медикам защитными средствами, продуктами питания, водой, волонтеры-переводчики круглосуточно делают переводы необходимых статей ученых и врачей из разных стран мира. На помощь пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями, а также имеющим положительный результат теста на коронавирус и проходящим лечение в домашних условиях, еду, напитки и лекарства привозят волонтеры. Они занимаются благотворительностью с утра и до вечера, порой больше 8 ч в сутки. На своих автомобилях молодежь и люди средних лет, в определенной мере, рискуя мере здоровьем, получают в поликлиниках рецепты на необходимые лекарства, закупают их в аптеках, выбирают в обозначенных в заявках магазинах еду получше, относясь к подопечным, как к своим родным. За день они стараются помочь как можно большему количеству людей. Волонтерами становятся люди самого разного образования и социального положения: от студентов — до людей с образованием МВА. Московская фабрика «Красный Октябрь» решила поддержать столичных волонтеров и присоединиться к движению #мывместе.мосволонтер.рф.

700 килограммов шоколадных батончиков от «Красного Октября»

23 апреля 11 волонтерских штабов Москвы получили более 700 килограммов шоколадных батончиков «MegaDrive«®. Выбор именно этого кондитерского изделия был не случайным: мини-батончики с нугой, карамелью и большим количеством арахиса имеют высокую энергетическую ценность.

«Мы рады тому, что у нас есть возможность стать сопричастными к волонтерскому движению, делать доброе дело и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», — отметили в пресс-службе Холдинга «Объединенные кондитеры». «Недавно мы отправили шоколад и конфеты в московские больницы — поддержать врачей, медицинских работников и волонтеров из числа студентов-медиков, а сегодня присоединились к #мывместе.мосволонтер.рф. Сейчас у волонтеров очень много работы, и они находятся в постоянном напряжении. В эти дни мы должны проявлять социальную ответственность — в наших руках возможность поддержать тех, кто помогает другим», — отметили к Холдинге.