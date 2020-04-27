Санкт-Петербург, , 19:40 — REGNUM Сбежавший из петербургского НИИ им. Вредена пациент с подтвержденным коронавирусом обнаружился в Махачкале.

29-летний уроженец Дагестана исчез из закрытого на коронавирусный карантин Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена еще 25 апреля. На следующий день руководство НИИ сообщило о пропаже в полицию.

Как передает петербургский телеканал «78» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пропажа нашлась в Махачкале — мужчина, который предположительно сбежал во время доставки еды в НИИ тут же вылетел в Москву, а затем в тот же день — в Дагестан.

При этом выяснилось, что это уже второй беглец из НИИ, закрытого на карантин с 8 апреля. Первым оказался ранее судимый житель Добринки Липецкой области. Он исчез 24 апреля, за сутки до дагестанца, причем не дождался результатов анализа на коронавирус.

Липчанин предположительно тоже сумел покинуть закрытый Центр во время доставки еды, а затем, вероятно, дождался, пока будут выносить отходы на участок обеззараживания, пробежал через парк и перепрыгнул через забор. По данным полиции, он сел на поезд до Адлера и сошел в Липецке.

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