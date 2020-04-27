Волгоград, 27 апреля, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате взрыва, который произошёл в автомобиле в Дзержинском районе Волгограда. Об этом 27 апреля сообщает городской новостной портал V1.RU.

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США Взрыв автомобиля

Инцидент произошёл на улице Хорошева. По словам очевидцев, взрыв прогремел, когда пострадавший попытался открыть дверь своего автомобиля, припаркованного возле здания кафе.

Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, пострадавший является сотрудников МВД в отставке.

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