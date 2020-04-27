Калуга, 27 апреля, 2020, 19:26 — ИА Регнум. В Калужской области с учётом обратной связи от предпринимателей приняты новые инструменты поддержки бизнеса. Об этом 27 апреля заявил на совещании руководителей регионов — членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) врио калужского губернатора Владислав Шапша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На встрече шла речь о применении в регионах лучших практик антикризисной поддержки экономики и предложениях по дальнейшему совершенствованию мер господдержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«В начале апреля были приняты законы Калужской области о налоговых льготах по упрощенной системе налогообложения, снижению налоговой ставки по имуществу организаций и обнулению платежей за аренду государственного имущества. С учётом острой потребности бизнеса в дополнительных средствах разработан ряд мер финансовой поддержки компаний наиболее пострадавших отраслей. В числе первых потери ощутили на себе туристическая сфера и гостиничный бизнес, — подчеркнул Владислав Шапша. — Для них мы запустили несколько продуктов. Во-первых, субсидирование затрат на уплату процентов по действующим инвестиционным кредитам, а также по возмещению им части фактических затрат по оплате потребленной в первом квартале этого года электроэнергии. Они компенсируют 40% от фактически понесенных затрат, но не более 450 тысяч рублей на одного получателя».

В области также был докапитализирован региональный Фонд поддержки предпринимательства. Средства пойдут на выдачу беспроцентных микрозаймов на оплату текущих коммунальных расходов, что также является двойной мерой поддержки ‑ и малого бизнеса, и организаций ЖКХ. С целью поддержки занятости на предприятиях Фонд предоставляет беспроцентные микрозаймы на выдачу заработной платы в размере МРОТа на каждого сотрудника в течение двух месяцев. Срок возврата займа — два года, отсрочка платежей составит шесть месяцев. На получение микрозаймов могут рассчитывать представители всех пострадавших отраслей. Для организаций производственной сферы предусмотрены субсидии по возмещению лизинговых платежей и на приобретение оборудования. Одновременно создан единый онлайн-центр информирования предпринимателей, на котором открыта круглосуточная горячая линия. Только за последний месяц порталом воспользовались три тысячи человек.