Кострома, 27 апреля, 2020, 18:22 — ИА Регнум. В Костромской области количество медиков с подтвержденной коронавирусной инфекцией достигло 9 человек. Об этом на встрече с журналистами 27 апреля рассказала заместитель губернатора Костромской области Ольга Ерёмина.

Среди заражённых медработников — врач-терапевт, педиатр, две медсестры, работник скорой помощи в больнице Шарьи, три работника РЖД в Буе и один сотрудник РЖД города Шарьи. Сообщается, что четверо из них излечились от вируса.

Отметим, что по данным на вечер 27 апреля в регионе выявлено 158 случаев заражения новым коронавирусом, 20 человек выздоровели. На стационарном лечении находятся 37 пациентов, трое из них в тяжелом состоянии. Еще 98 жителей региона проходят лечение на дому.