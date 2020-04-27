Кострома, 27 апреля, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Губернатор Сергей Ситников раскритиковал работу директора департамента экономического развития Костромской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Сергей Ситников

Претензии главы были связаны с невнятным докладом по ситуации на потребительском рынке, представленным директором профильного департамента Александром Свистуновым.

Напомним, на период пандемии в администрации региона создан антикризисный штаб. Его специалисты занимаются мониторингом цен на товары и услуги первой необходимости — всего 32 вида продовольственных и 20 видов непродовольственных товаров по методике Минпромторга.

По данным департамента, в Костромской области не замечено повышенного спроса на товары. Отмечается подорожание картофеля, лука, моркови и капусты. При этом в части изменения цен данные Росстата и Минпромторга рознятся. Ситников отметил, что департамент должен заниматься не сбором статистических данных, а принимать конкретные меры для стабилизации цен на потребительском рынке.

«Вы сегодня предоставили данные, которые у меня вызывают очень большое количество вопросов. К утру завтрашнего дня прошу Вас доложить, что реально происходит. Я бы хотел знать, какие меры принимаются, чтобы объемы поставки продуктов питания были достаточными, чтобы конкуренция не позволяла увеличивать цены предприятиям торговли. От Вас требуется принятие решений, которые приводят к стабилизации продовольственного рынка», — сказал Ситников.

По данным департамента, в торговых точках области не замечено повышенного спроса на товары. Отмечается подорожание картофеля, лука, моркови и капусты.

Напомним, Александр Свистунов занял кресло директора департамента экономического развития Костромской области в 2015 году. До этого он работал на руководящих должностях управления казначейства департамента финансов региона, занимал должность начальника управления финансов города Костромы.