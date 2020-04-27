Ярославль, 27 апреля, 2020, 17:47 — ИА Регнум. В Ярославле закрыт детский сад № 6 из-за коронавируса, выявленного у одного из родителей. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

City-yaroslavl.ru Детский сад

«В этом детском саду №6 работали две дежурные группы, по 12 детей в каждой. Все работники и родители дошкольников под наблюдением медиков пробудут на самоизоляции 14 дней с момента контакта, им будут выданы больничные листы», — директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Все помещения детского сада будут продезинфицированы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее по тем же основаниям были закрыты два детских сада в Тутаевском районе.

Сейчас в Ярославской области в сады принимают детей только тех родителей, которые работают на системообразующих предприятиях.