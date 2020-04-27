Кострома, 27 апреля, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Костромские медики пожаловались на неприемлемые условия проживания на карантине. Об этом 27 апреля сообщил портал К1NEWS.RU. Речь идет о врачах Окружной больницы костромского округа №2, лечащих больных коронавирусом.

Регистратура44.рф ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №2»

Первая смена из 18 врачей закончила 14-дневную вахту в инфекционном отделении и ушла на карантин. Обсервация, отданная медикам, оказалась непригодна для жизни. Об этом врачи рассказали в социальных сетях:

«Нас поселили в неподготовленное помещение для жилья. Из-за ветхости температура помещения была ниже нормы, пришлось использовать обогревательные элементы. В результате чего произошло возгорания проводки в 22:20. Была вызвана МЧС. Потушили своими силами и покинули помещения. Временно нас поместили в главный корпус санатория «Колос». Куда смотрит администрация Костромы и Костромской области? Мы не заслуживаем нормальных условий для проживания?»

Костромские власти отреагировали на инцидент, пообещав «регулярно созваниваться» с медиками для выяснения насущных вопросов. После случившегося в обсервации утеплили окна и поставили дополнительные обогреватели.

«Здание не новое, поэтому оказалось, что в нём вчера вечером было прохладно. Поэтому утеплили окна, поставили дополнительный насос для циркуляции теплого воздуха, поставили дополнительные обогреватели, чтобы всем было комфортно… Переговорили со всеми медицинскими работниками. Вроде все довольны. Договорились, что будем регулярно созваниваться, и как только что-то потребуется, будем сразу же решать. Мы все очень благодарны нашим медикам за самоотверженную работу», — сообщили представители департамента здравоохранения Костромской области.

После 14-дневного нахождения в обсервации, при отсутствии признаков заболевания коронавирусом, медики смогут вернуться к лечению пациентов. Отметим, что к решению жить на месте работы из соображений безопасности пришли не только костромские врачи. Ранее о переходе на закрытый режим работы из-за пандемии заявили два местных интерната.