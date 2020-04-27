Обсервация, отданная костромским медикам, оказалась непригодна для жизни
Кострома, 27 апреля, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Костромские медики пожаловались на неприемлемые условия проживания на карантине. Об этом 27 апреля сообщил портал К1NEWS.RU. Речь идет о врачах Окружной больницы костромского округа №2, лечащих больных коронавирусом.
Первая смена из 18 врачей закончила 14-дневную вахту в инфекционном отделении и ушла на карантин. Обсервация, отданная медикам, оказалась непригодна для жизни. Об этом врачи рассказали в социальных сетях:
Костромские власти отреагировали на инцидент, пообещав «регулярно созваниваться» с медиками для выяснения насущных вопросов. После случившегося в обсервации утеплили окна и поставили дополнительные обогреватели.
После 14-дневного нахождения в обсервации, при отсутствии признаков заболевания коронавирусом, медики смогут вернуться к лечению пациентов. Отметим, что к решению жить на месте работы из соображений безопасности пришли не только костромские врачи. Ранее о переходе на закрытый режим работы из-за пандемии заявили два местных интерната.