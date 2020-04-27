Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 апреля, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Минэкономразвития отказало в согласовании проекта генерального плана Переславля-Залесского Ярославской области из-за намерений расширить территорию монастыря за счет окружающих лесов. Информация об отказе размещена на официальном сайте министерства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.com Николо-Сольбинский монастырь

Причиной не согласования генплана стали разногласия с Федеральным агентством лесного хозяйства. Проект генплана предусматривал увеличение площади земель местечка Сольба за счет земель лесного фонда сразу на 85 гектаров. Переводимые земельные участки расположены в Сольбинском участковом лесничестве и граничат с Сольбинским монастырем.

«Переводимые земельные участки находятся в Сольбинском участковом лесничестве Переславского лесничества и испрашиваются под жилую зону. Однако в проекте не указано целевое назначение лесов, категории защитных лесов, а также обоснование переводимой площади… Рослесхоз считает, что включение участков земель лесного фонда в границы населенных пунктов ухудшит экологическое состояние территории, поскольку планируемое жилищное строительство предполагает сплошную вырубку леса. Кроме того, статьей 114 Лесного кодекса Российской Федерации определено, что изменение границ лесов, расположенных в лесопарковых зонах, зеленых зонах, которое может привести к изменению их площади, не допускается,» — говорится в отзыве Федерального агентства лесного хозяйства на проект Генерального плана Переславля-Залесского.

По информации источников ИА REGNUM, с обращением о переводе лесов в жилую зону выступил именно Николо-Сольбинский женский монастырь, который и занимает основную территорию местечка Сольба. Местные власти просьбу удовлетворили и включили лесные земли в проект генплана. Но федеральное агентство с этим не согласилось.

Перевод земель вблизи Сольбинского монастыря под жилищное строительство — не единственная претензия Рослесхоза к проекту генплана Переславля. Также в отзыве говорится о том, что на картах не отображены границы лесничеств. Кроме того, в агентство не поступило требуемое заключение на проект генплана из департамента лесного хозяйства Ярославской области. Как уже сообщало ИА REGNUM, ни один департамент правительства Ярославской области также не согласовал проект генплана Переславля-Залесского.

Претензии Рослесхоза не были урегулированы на согласительном совещании в Министерстве экономического развития РФ, в связи с чем проект генплана Переславля-Залесского не был согласован.