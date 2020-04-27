Санкт-Петербург, 27 апреля, 2020, 17:04 — ИА Регнум. Казанский собор в центре Петербурга начинают реставрировать. Ордер на новый этап работ выдали в ГАТИ, о чем свидетельствует опубликованная документация.

Дарья Драй ИА REGNUM Казанский собор

Работы должны быть завершены до 20 декабря 2020 года.

Государственная административно-техническая инспекция разрешила установить вокруг собора строительные леса в течение 10 дней. За такой же промежуток времени предстоит их демонтировать после завершения реставрации.

Работы будут вести на площади в 156 кв. метров. На благоустройство окружающей среды инспекция представляет время еще до 15 мая 2021 года.