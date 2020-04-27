Кострома, 27 апреля, 2020, 16:04 — ИА Регнум. Состояние дорог в Судиславском районе привлекло внимание надзорных органов. Об этом 27 апреля сообщается на сайте прокуратуры Костромской области. Администрацию городского поселения Судиславля уличили в «ненадлежащей организации дорожной деятельности».

Фото газеты «Сельская жизнь» Дороги в Судиславском районе Костромской области

Так, на проезжей части дорог посёлка нашли 1,6-метровые ямы, глубина самых «безобидных» выбоин начинается от 15 сантиметров. По мнению специалистов, «кратеры» создают угрозу для безопасности автолюбителей и пешеходов.

От главы администрации Судиславля потребовали устранить проблему. За тем, что будет сделано для решения вопроса, проследит прокуратура.

Отметим, что по нормам ГОСТа Р 50 597−93, регламентирующего качество дорог, допустимый размер ям не должен превышать 15 сантиметров в длину, 60 сантиметров в ширину и 5 сантиметров в глубину.

Всего в 2020 году в Костромской области планируется отремонтировать 260 километров дорог. Работы по укладке асфальта планируется завершить в сентябре. Контролировать качество исполнения будет ново созданное предприятие «Костромадорконтроль», подведомственное региональному департаменту транспорта и дорожного хозяйства.