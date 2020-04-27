Чебоксары, 27 апреля, 2020, 15:32 — ИА Регнум. В Чувашии в прошлом году сократилась численность субъектов малого бизнеса, количество работающих на малых предприятий, при этом возросла средняя зарплата. Такие данные приводит Чувашстат, собравший информацию к Дню российского предпринимательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данные Чувашстата

К концу 2019 года в республике насчитывалось 15 тыс. субъектов малого предпринимательства, что на 5% меньше уровня 2018 года. В том числе с 14 тыс. до 13 тыс. сократилось количество микропредприятий.

Большинство малых предприятий занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспорта (31%), строительством (14%), научно-технической деятельностью (более 8%), а также работают в сфере обрабатывающих производствах (12%).

Численность занятых в малом бизнесе за год сократилась на 6 тыс. человек (на 7,2%) — до 75 тыс. работающих. Средняя заработная плата работников малых предприятий составила в прошлом году 22 тыс. рублей, что на 12% выше уровня 2018 года — по данному показателю Чувашия занимает восьмое место в округе.

Годовой оборот малых предприятия превысил 200 млрд рублей, оставшись «практически на уровне» 2018 года, говорят в Чувашстате. На сферу торговли приходится 42% оборота всех малых предприятий, обрабатывающих производств — 21%, строительства — 12%.