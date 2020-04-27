Санкт-Петербург, 27 апреля, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Петербургским врачам и фельдшерам скорой помощи посоветовали не рассчитывать на получение каких-либо дополнительных выплат за работу с пациентами, у которых подозревается или подтверждена коронавирусная инфекция.

Фото: http://publication.pravo.gov.ru/ Распоряжение комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Кроме того, петербургским врачам и медицинским работникам стационаров будет выплачено меньше, чем обещал Владимир Путин. Об этом 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказал источник в медицинских кругах города.

По словам собеседника агентства, его руководство посоветовало не рассчитывать на какие-либо выплаты, которые ранее анонсировали городские и федеральные власти в СМИ.

«Я жду 15 мая, когда будет зарплата. Пока местное начальство говорит, чтобы мы даже не рассчитывали на доплату», — сказал собеседник агентства.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец издал распоряжение, согласно которому корректируется базовый размер выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам. В документе от 17 апреля 2020 года значится, что за оказание медицинской помощь лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, врач, оказывающий им медпомощь в стационаре, получит 51 863 рубля. Средний медицинский персонал, участвовавший в оказании специализированной медицинской помощи в стационарах, получит 25 931,5 рубля. Младшему медицинскому персоналу или прочему персоналу, обеспечивавшему условия для оказания специализированной медпомощи в стационарах выплатят по 15 558,9 рубля.

Фото: http://publication.pravo.gov.ru/ Распоряжение комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Как видно из документа, речь в нем идет только о медперсонале стационара. О врачах и фельдшерах скорой помощи там вообще ни слова. Нам объяснили, что денег нет», — рассказал источник.

Отметим, что зарплата у медицинских работников, как и у многих по стране, ожидается до 15 числа следующего месяца, то есть до 15 мая. С учетом того, что в указе президента фигурировало, что выплаты могут поступить с апреля по июнь, вероятность, что обещанные доплаты поступят летом, все еще есть, но нужно ждать.

Отметим, что ранее, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова выпустила распоряжение, согласно которому, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в регионе из одного медучреждения в другое, медицинским работникам запретили совмещать ставки, что также сильно сказалось на заработной плате специалистов и вспомогательного персонала. То есть врачи, работающие в тяжелых условиях и ежеминутно подвергающие себя опасности, не только не сохранили свой привычный заработок, но и получат меньше обычного.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи у больницы им. Боткина в Петербурге

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Добавим, что 12 апреля правительство РФ выпустило распоряжение, согласно которому из резервного фонда РФ в 2020 году Санкт-Петербургу выделяется 635,3 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на стимулирующие выплаты врачам и медицинскому персоналу, работающему с больными, у которых диагностирована коронавирусная инфекция.

15 апреля президент Владимир Путин поручил министру финансов России Антону Силуанову освободить от НДФЛ стимулирующие выплаты российским медикам, которые борются с коронавирусом. Предполагалось, что стимулирующие выплаты смогут получить врачи в размере 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медицинские сестры — 50 тысяч рублей в месяц и младший медицинский персонал — 25 тысяч рублей в месяц в полном объеме.