Кострома, 27 апреля, 2020, 15:27 — ИА Регнум. В обновленный отраслевой список системообразующих компаний Минпромторга вошли два костромских предприятия.

Gakz.ru ОАО «Галичский автокрановый завод» — международная выставка строительной техники

Речь идет о Галичском автокрановом заводе и производителе древесных плит ООО «СВИСС КРОНО». Компании могут рассчитывать на повышенное внимание к своему финансовому состоянию со стороны власти. При необходимости организациям предоставят льготные кредиты на пополнение оборотного капитала, в отношении них вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

27 апреля Министерство промышленности и торговли внесло 274 компании в перечень системообразующих. Таким образом, их общее число теперь составляет 519 по 25 отраслям.