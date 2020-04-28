Президент РФ Владимир Путин 27 апреля проводит совещание по ситуации с пожарами и паводками. Оно проходит в режиме видеоконференции. В совещании, в том числе, принимают участие главы регионов РФ. Подробности читайте в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Обложка. Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

14:43 27.04.2020 В совещании по паводкам и пожарам принимает участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

14:44 27.04.2020 В Сибири и на Дальнем Востоке складывается сложная ситуация с пожарами.

14:46 27.04.2020 Александр Осипов: «Должен быть сформирован единый центр ответственности».

14:47 27.04.2020 Глава Забайкалья напомнил о масштабном наводнении в регионе и поблагодарил федеральные власти за помощь.

14:48 27.04.2020 Слово предоставлено министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину.

14:49 27.04.2020 Кобылкин, ссылаясь на прогнозы, заявил о том, что в этом году лето может быть аномально жарким.

14:50 27.04.2020 Нормативная численность инспекторов — 40 тысяч, заявил Дмитрий Кобылкин. Нужно «вытянуть до нормативки» к 2024 году.

14:52 27.04.2020 Выступает министр финансов РФ Антон Силуанов.

14:54 27.04.2020 Владимир Путин дал слову губернатору Красноярского края Александру Уссу. По его словам, паводковая ситуация в крае опасений не вызывает.

14:55 27.04.2020 Обстановка с лесными пожарами в Красноярском крае вызывает большую озабоченность. Усс напомнил, что в прошлом году было пройдено огнем около 2 млн га. При этом ни один населённый пункт и объект экономики не пострадал.

14:56 27.04.2020 Внимание к потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей не должно быь ослаблено на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил 27 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. Читайте подробнее: Путин: из-за коронавируса нельзя ослаблять внимание к другим угрозам

14:57 27.04.2020 В Красноярском крае установилась аномально жаркая погода. С начала сезона в регионе произошло уже 397 лесных пожаров.

14:58 27.04.2020 Александр Усс считает, что должна быть усилена ответственность по отношению к нарушителям, допускающим неконтролируемые поджоги в полях.

14:59 27.04.2020 24 апреля на территории Красноярского края введён режим ЧС в лесах. «Пока из сложного положения удаётся выходить с минимальными потерями», — сказал Усс.

15:01 27.04.2020 Александр Усс: На лесных инспекторов в крае высокая нагрузка.

15:02 27.04.2020 Выступает губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Проблем при вскрытии рек в регионе не произошло, отметил глава региона.

15:03 27.04.2020 В Кемеровской области в прошлом году произошло 54 возгорания, регион потерял 500 га леса.

15:04 27.04.2020 С 20 апреля в Кузбассе введён режим повышенной готовности по лесным пожарам.

15:06 27.04.2020 Цивилев напомним, что недавно в Кузбассе в результате крупного пожара были уничтожены 24 дома и 31 постройка, из жителей никто не пострадал.

15:07 27.04.2020 Цивилев: у нас есть общая выплата на каждый сгоревший дом 150 тысяч рублей, плюс 50 тысяч рублей на пристройки.

15:08 27.04.2020 Цивилев: мы выдаём семена картофеля, сами вспашем огороды для посадки. Наш департамент соцзащиты организовал сбор предметов первой необходимости — там телевизоры, холодильники, планшеты и прочее.

15:09 27.04.2020 Цивилев: отдельная программа есть для многодетных семей, которым мы, помимо выплат, тоже построим новое жильё.

15:09 27.04.2020 Путин: холодильник — хорошо, телевизор — тоже неплохо, но если стен нет, то это всё и не нужно.

15:11 27.04.2020 Губернатор Амурской области Василий Орлов: мы в 1,7 раза более эффективно работаем по пожарам. Группировка полностью развёрнута для тушения пожаров. В целом, ситуация под контролем, сил и средств достаточно.

15:12 27.04.2020 Орлов: мы совместно с Минприроды прорабатываем вопрос по берегозащитным сооружениям. Но один объект вызывает опасения: берегозащитные сооружения в Благовещенске.

15:13 27.04.2020 Орлов: в городе 220 тысяч человек живут, нам надо 2,9 млрд рублей, за два года мы проект по берегозащитному сооружению в Благовещенске завершим.

15:13 27.04.2020 Орлов: посевная идёт в соответствии с графиком.

15:14 27.04.2020 Орлов: до 2020 года мы завершим приобретение жилья для пострадавших граждан и ремонтные работы.

15:15 27.04.2020 Орлов: у нас в последние два года был паводок. Нам выделили 172 млн рублей, но этого не хватает на ремонт дорог, что вызывает недовольство жителей.

15:16 27.04.2020 Орлов: в Благовещенске на мосту через реку Зея просели плиты. Мы видим, что до капитального ремонта мост не сможет принимать грузовой транспорт, приходится делать крюк в 300 км. Мы видим проблему, что восстановление займёт до 1 июля в лучшем случае, а в худшем даже неизвестно, когда это завершится.

15:19 27.04.2020 Хуснуллин: по мосту в Благовещенске будет понятно после того, что скажут проектировщики. Думаю, день-два они определятся. До 1 мая проектные решения выработаем.

15:19 27.04.2020 Путин: мост в Благовещенске надо будет отремонтировать как можно быстрее.

15:20 27.04.2020 Дитрих: мы по транспортной инфраструктуре работу держим на контроле. Сложнее по региональной дорожной и мостовой сети.

15:26 27.04.2020 Владимир Путин заявил, что в ближайшее время проведёт совещание по развитию транспортной отрасли.

15:27 27.04.2020 Санкции за попытки скрыть незаконные вырубки лесными пожарами должны быть ужесточены. Об этом заявил 27 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. Подробности в материале: Путин поддержал усиление ответственности за сокрытие вырубок пожарами

15:32 27.04.2020 Путин: хочу вас поблагодарить за содержательное обсуждение. Важно, что мы в комплексе оценили текущую ситуацию. Она выглядит стабильной, но мы знаем, как всё может меняться. В этой связи поручаю проводить постоянный мониторинг и предпринимать все действия для предотвращения рисков, причём на ранних стадиях. Прошу сохранять самый высокий уровень готовности.

15:33 27.04.2020 Путин: особенностью этого года является работа в условиях коронавирусной инфекции. В этой связи прошу с учётом прогнозов определить требуемые объёмы средств индивидуальной защиты для сотрудников МЧС, для других служб, добровольцев, волонтёров.

15:34 27.04.2020 Путин: на прошлой неделе принято решение о дополнительной закупке транспорта для служб. Предлагаю дооснастить спасателей и пожарных — прежде всего, в регионах с высокой пожароопасностью.

15:35 27.04.2020 Путин: дороги, размытые прошлогодним паводком в Амурской области, до сих пор не восстановлены, и люди вынуждены ездить по колдобинам. Сами покатайтесь по этим дорогам!

15:37 27.04.2020 Путин: как уже говорил, о принятых решениях нужно не только объявлять — их нужно доводить до полной реализации. Прошу коллег и в правительстве, и в регионах закрыть обозначенные вопросы. Поручаю ещё раз проанализировать весь механизм оказания финансовой помощи.

15:37 27.04.2020 Путин: прошу правительство рассмотреть все предложения, прозвучавшие от регионов, и учесть их в ежедневной работе.

15:49 27.04.2020 В Тюменской области подъём воды на реке Ишим создаст угрозу затопления 40 домам. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Александр Моор 27 апреля на совещании, посвящённом ситуации с паводками и пожарами в России. Александр Моор сообщил главе государства, что большого паводка в Тюменской области не ожидается в 2020 году. Река Ишим всегда находится в зоне особого внимания тюменских властей, так как половодье определяется не только таянием снега в регионе, но и уровнем воды в Сергиевском и Петропавловском водохранилищах, которые находятся на территории Казахстана. После наводнения 1017 года, когда в зоне затопления было 22 населённых пункта, ущерб составил 735 млн рублей, в Тюменской области было построено достаточное количество гидротехнических сооружений вдоль реки, чтобы защитить город Ишим и другие населённые пункты. Причём в Ишиме была построена 12 метровая дамба, сообщил Александр Моор. Читайте подробнее: Глава Тюменской области доложил Путину о ситуации с паводком в регионе

16:05 27.04.2020 С главой МЧС Евгением Зиничевым в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ. Фото: kremlin.ru

03:26 «На особом контроле находится обстановка на реке Лене, где почти ежегодно в результате прохождения ледохода отмечается рекордно высокий подъём уровня воды — до 10 метров. Мы считаем, что голова ледохода подойдет к Ленску где‑то в начале мая. Нами построены модели развития обстановки, в том числе и с наихудшими сценариями», — сказал Владимиру Путину министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Читайте также: Паводковая ситуация на реке Лене в Якутии — на особом контроле

03:54 Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что с появлением в республике мобильного пункта приёма-передачи спутниковой информации Роскосмоса стало известно, что 27 апреля паводок в Якутии начался. Читайте также: В Якутии ледоход начался раньше обычного

04:46 В Приамурье сформирован резервный фонд на случай необходимости ликвидации последствий паводка. Об этом рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов во время селекторного совещания с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: На период паводка в Приамурье сформирован резервный фонд