Рыбинск, Ярославская область, 27 апреля, 2020, 14:29 — ИА Регнум. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в городе Рыбинск, получат единовременную выплату из местного бюджета в размере 5 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска. Выплата будет произведена в конце апреля — начале мая.

Администрация Рыбинска

«В Рыбинске проживают 84 участника войны. Через МУ «Центр социальных выплат» единовременная выплата будет направлена каждому на счет, на который ветеран получает социальные выплаты и другие меры социальной поддержки, или через отделение почтовой связи, — пояснил глава Рыбинска Денис Добряков.

Для получения денег заявления писать не требуется. Помимо муниципальной выплаты, ветераны получат материальную поддержку из федерального и регионального бюджета.