Москва, 27 апреля, 2020, 14:16 — ИА Регнум. В режиме самоизоляции для здоровья просто необходимо хоть как-то себя нагружать физически, советуют эксперты. В связи с этим многие фитнес-клубы и ЗОЖ-блогеры перешли в онлайн и хорошо зарабатывают на этом. Но в сложившейся ситуации нашлись нашлись те, кто решил позаботиться обо всех, кому сейчас тяжело, о тех, кто стеснён в средствах, но помнит, здоровье — дороже любых денег.

Цитата с сайта romanovuniverse.com Профессиональный спортсмен, обладатель звания Mr.Universe Сергей Романов

Один из таких людей — председатель комитета по спортивной индустрии московской «Деловой России» Сергей Романов. С 20 апреля он открыл для всех желающих бесплатный доступ к своему циклу курсов по физическим тренировкам в сети Интернет.

Комплексы упражнений «Будь в форме» для домашнего использования будет вести сам Сергей Романов, который является обладателем титула Мистер Вселенная, и семикратная Мисс Вселенная (Miss Universe Pro) Дария Диосси, а также другие титулованные тренеры.

Цитата с сайта romanovuniverse.com Профессиональная спортсменка, 7-кратная Miss Universe Pro Дария Диосси

«В режиме самоизоляции для здоровья просто необходимо себя хоть как-то себя нагружать физически. Я знаю, что сейчас все фитнес-клубы и ЗОЖ блоггеры перешли в онлайн и на этом хорошо зарабатывают, но я прекрасно понимаю, что в сложившейся ситуации не у всех есть даже и такие средства, а здоровье дороже любых денег! Именно поэтому, мы предоставляем всем желающим на время режима самоизоляции бесплатный доступ к нашим специальным программам», — отметил Сергей Романов.

Акция при поддержке МРО «Деловая Россия» продлится до конца режима самоизоляции. Для участия в проекте нужно перейти на сайт romanovuniverse.com и ввести промокод «SB15» при оплате, она при этом «обнуляется».