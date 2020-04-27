Ярославль, 27 апреля, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Роман Старченко может стать игроком ярославского «Локомотива». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на СМИ Казахстана. Контракт Старченко с «Барысом» завершается 30 апреля, и сам форвард признает интерес со стороны других клубов Континентальной хоккейной лиги и «Локомотива» в частности.

Khl.ru Роман Старченко

За «Барыс» 32-летний Роман Старченко выступает с 2008 года, в КХЛ он сыграл 634 матча, в которых забил 176 шайб. В минувшем сезоне на счету Старченко 56 встреч, 18 шайб и 35 набранных очков. Хоккеист также выступает за сборную Казахстана и даже был капитаном команды, однако легионером в своем новом клубе он считаться не будет.

ХК «Локомотив» Александр Свитов

Как ранее сообщало ИА REGNUM «Локомотив» покидает другой форвард-ветеран, 37-летний Александр Свитов. Сегодня стало известно, что Свитов может продолжить карьеру в омском «Авангарде», воспитанником которого он является.