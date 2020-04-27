Ярославль, 27 апреля, 2020, 12:48 — ИА Регнум. Для лечения коронавирусной инфекции в Ярославской области задействовано 9 больниц и 627 медицинских коек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области. До начала пандемии в регионе было 123 инфекционные койки, еще 504 дополнительно перепрофилированы к 28 апреля. Согласно нормативам Минздрава, все они обеспечены кислородом.

Yarregion.ru Палата Ярославской инфекционной больницы

«В перепрофилированных медицинских организациях области обеспечен резерв медицинских работников в количестве 229 врачей и 451 среднего медицинского работника. Медицинские работники, задействованные в оказании медицинской помощи больным с COVID-19, прошли специальные курсы повышения квалификации. В рамках непрерывного медицинского образования обучено 20% сотрудников. К 1 мая планируется завершить обучение остальных сотрудников. Администрация Ярославского медуниверситета выражает готовность в случае необходимости привлечь к оказанию медицинской помощи ординаторов с их согласия, — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала периода коронавирусом заразилось 409 жителей региона, сейчас на лечении находится 380 человек, причем часть заболевших изолированы в собственных квартирах.