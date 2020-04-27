Ярославль, 27 апреля, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Ярославцы не верят, что введение системы электронных пропусков сможет улучшить эпидемиологическую обстановку в регионе. Таковы результаты опроса аудитории ИА REGNUM в Ярославле.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электронный пропуск

Лишь 14% от числа принявших участие в опросе полагают, что система контроля передвижения жителей будет способствовать нормализации обстановки, 65% — категорически с этим не согласны. Ещё 21% считают, что принципиальное значение имеет качество системы электронных пропусков.

Опрос проводился с использованием сервисов Telegram на канале REGNUM-Ярославль. В опросе приняли участие почти 1000 человек.

Напомним, о планах введения системы электронных пропусков на территории региона заявил 24 апреля губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.