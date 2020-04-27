Кострома, 27 апреля, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2020 года в Костроме пройдет в новом формате — передает корреспондент ИА REGNUM. В условиях режима самоизоляции шествие с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по главным улицам города невозможно.

Колонна «Бессмертного полка». Кострома, 2019 год

Организаторы движения предлагают костромичам разместить фотографии родственников в окнах домов, на балконах и транспортных средствах. Кроме этого, координаторы призывают горожан размещать истории героев на сайте «Бессмертного полка» и в социальных сетях.

«Сохранение памяти сейчас — очень актуальная задача. Мы предлагаем записывать и сохранять истории своих родственников на нашем сайте. Благодаря этой информации друг друга находят родственники, потерявшиеся после войны, а поисковики идентифицируют останки павших. Иногда сайт — единственная связь между человеком и историей, это очень важное направление работы», — сказала координатор «Бессмертного полка» в Костроме Анна Маркова.

Напомним, Костромская область подключилась к акции в 2015 году. В 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в шествии с портретами фронтовиков и тружеников тыла прошли более 20 тысяч костромичей.