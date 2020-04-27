Кострома, 27 апреля, 2020, 11:38 — ИА Регнум. 27 апреля количество заражённых коронавирусом в Костромской области достигло 158. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Положительный результат на инфекцию дали тесты ещё 10 жителей Шарьи, Костромы, Макарьева и Буйского района.

«Большая часть случаев произошли в результате контакта с заболевшими. Среди инфицированных есть несовершеннолетние, которые контактировали с заболевшими родственниками», — отметили в штабе.

Известно, что все инфицированные «изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением». Напомним, в субботу 25 апреля новый коронавирус подтвердился у 17 жителей региона. В воскресенье 26 апреля стало известно о еще 11 случаях.

В Костроме тесты на коронавирус перестали отправлять на перепроверку в Москву с 16 апреля. Централизованная клинико-диагностическая лаборатория получила дополнительное оборудование и право окончательного подтверждения диагноза. С этого момента количество выявленных носителей коронавируса в регионе заметно увеличилось. Ранее ожидание тестов из федерального центра занимало 3−4 дня.