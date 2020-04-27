Ярославль, 27 апреля, 2020, 11:33 — ИА Регнум. Количество заражённых новой коронавирусной инфекцией в Ярославской области за сутки увеличилось на 25 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Больше всего новых случаев в Гарвилов-Ямском муниципальном районе, здесь SARS-CoV2 выявлен у 10 человек. В Ярославле коронавирусной инфекцией заразилось 9 человек, три новых случая зарегистрировано в Рыбинске, 2 в Тутаевском районе, 1 — в Ярославском районе.

Ярославская инфекционная больница

С начала периода в Ярославской области 409 заболевших.

«Выздоровевших — 26 человек, умерших — 3 человека. На лечении — 380 человек, на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 129 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1181 человек», — приводит полную статистику Дмитрий Миронов.

За сутки в Ярославской области проведено 597 исследований на коронавирус.