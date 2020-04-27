Калуга, 27 апреля, 2020, 11:32 — ИА Регнум. 56 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калужской области на 27 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Admoblkaluga.ru Пункт специальной санитарной обработки для инфекционного отделения, развернутый силами ГУ МЧС России по Калужской области

По официальным данным областного оперштаба, в регионе зафиксировано 706 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 672 человек находятся на лечении. Из них 18 пациентов в тяжёлом состоянии. 26 человек выздоровели, восемь человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом — в Калуге (187), в Боровском районе (130), в Обнинске (125) и Малоярославецком районе (62).

По информации врио губернатора Владислава Шапши, Калужской области выделено 400 млн рублей в виде дотаций на оснащение имеющегося коечного фонда, его перепрофилирование и создание дополнительного. Все средства поступили в медучреждения.