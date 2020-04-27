Ставрополь, 27 апреля, 2020, 10:59 — ИА Регнум. Поддержать врачей, медперсонал, волонтёров московских больниц, борющихся с коронавирусом, решил производитель минеральной воды компания АО «Кавминводы» из Ставропольского края. Компания безвозмездно доставила 25 тысяч бутылок объёмом по 1,5 литра природной минеральной воды «Новотерская целебная» в адрес регионального оперативного штаба Москвы для распределения по медицинским учреждениям и волонтёрам.

Артем Суворов АО «Кавминводы» подарило минеральную воду врачам Москвы и Санкт-Петербурга

«Сейчас всем непросто, но мы решили оказать посильную помощь тем, кому сложнее всего, нашим медикам, они сейчас на работе рискуют своим здоровьем каждую минуту ради всех нас. Сотрудники завода нас полностью поддержали», — заявила председатель совета директоров АО «Кавминводы» Марина Олещук.

Неделей ранее аналогичную благотворительную акцию поддержки врачей и медработников завод из Ставрополья провёл в Санкт-Петербурге. В город доставили фуру с 12 768 бутылками минеральной воды. В настоящее время власти Санкт-Петербурга распределяют полученную помощь по адресатам в различные районы города.

Артем Суворов АО «Кавминводы» подарило минеральную воду врачам Москвы и Санкт-Петербурга

«Понимаем, что минеральная вода — не вакцина, не аппарат ИВЛ и не спасает от вирусной инфекции, — написали сотрудники АО «Кавминводы» в сопроводительном письме, выдержки из которого приводит издание «Фонтанка». — Но слово «целебная» в названии не просто так, с помощью воды из этого источника в нашем Ставропольском крае люди с незапамятных времён укрепляли своё здоровье. Пусть она придаст сил здоровым, которые помогают сейчас тяжелобольным».

Как сообщило издание «Невское время», «бутылки объемом по 1,5 литра уже направлены в госпиталь ветеранов войн и поликлинику № 8. Вода также будет выдана на станцию скорой помощи Невского района, где сейчас круглосуточно работает 30 бригад врачей, и участковым врачам, которые делают выезды на квартиры».