АО «Кавминводы» подарило минеральную воду врачам Москвы и Санкт-Петербурга
Ставрополь, 27 апреля, 2020, 10:59 — ИА Регнум. Поддержать врачей, медперсонал, волонтёров московских больниц, борющихся с коронавирусом, решил производитель минеральной воды компания АО «Кавминводы» из Ставропольского края. Компания безвозмездно доставила 25 тысяч бутылок объёмом по 1,5 литра природной минеральной воды «Новотерская целебная» в адрес регионального оперативного штаба Москвы для распределения по медицинским учреждениям и волонтёрам.
Неделей ранее аналогичную благотворительную акцию поддержки врачей и медработников завод из Ставрополья провёл в Санкт-Петербурге. В город доставили фуру с 12 768 бутылками минеральной воды. В настоящее время власти Санкт-Петербурга распределяют полученную помощь по адресатам в различные районы города.
Как сообщило издание «Невское время», «бутылки объемом по 1,5 литра уже направлены в госпиталь ветеранов войн и поликлинику № 8. Вода также будет выдана на станцию скорой помощи Невского района, где сейчас круглосуточно работает 30 бригад врачей, и участковым врачам, которые делают выезды на квартиры».