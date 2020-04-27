Петергоф, Санкт-Петербург, 27 апреля, 2020, 11:02 — ИА Регнум. Государственный музей-заповедник «Петергоф» из-за мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции открыл парк онлайн. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба музея.

Фото: пресс-служба ГМЗ «Петергоф» Вид на Большой Петергофский дворец с Морского канала

Парки музея должны были открыться еще в выходные, однако коронавирус внес свои коррективы в расписание, из-за чего Петергофу пришлось отложить это долгожданное событие на неопределенный срок.

Однако на официальной странице музея на платформе YouTube появилось видео о подготовке Нижнего парка и фонтанов к открытию. Работы и тестовые запуски фонтанов начались еще в марте, а сейчас парковые службы занимаются подготовкой клумб, зеленых ограждений, обработкой деревьев и кустарников. Дежурные службы проверяют температурно-влажностные режимы фондовых хранений, проводят плановые ремонтно-реставрационные работы.

«Нижний парк Петергофа является парком-музеем. К сожалению, до прекращения установленного режима закрытия музеев его фонтаны не начнут свою работу», — отметили в ГМЗ.