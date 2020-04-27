Ярославль, 27 апреля, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Кандидатом в депутаты Госдумы России по 194 округу в Ярославской области станет председатель профсоюза игроков КХЛ, депутат областной думы Андрей Коваленко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам областной власти.

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Место депутата стало вакантным после ухода Александра Грибова на работу в Правительство России. Выборы должны состоятся осенью 2020 года, если не будут отменены из-за карантинных мер.

Официально Андрей Коваленко еще не подал заявление на праймериз «Единой России», но фактически начал активную избирательную компанию. Ежедневно он ездит по районам области и раздает продуктовые наборы социальным учреждениям и жителям на самоизоляции. Эти поездки активно освещаются в региональных и местных СМИ и на страницах социальных сетей.

Реальную конкуренцию Коваленко, имевшему в НХЛ прозвище «Русский танк», может составить только кандидат от КПРФ. Коммунисты пока не определились с кандидатом. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в партии, лидер регионального отделения Александр Воробьев не примет участие в выборах из-за возраста. На выборы могут пойти депутаты облдумы Елена Кузнецова или Эльхан Мардалиев, популярность и узнаваемость которых в регионе пока значительно ниже, чем у Воробьева.