Санкт-Петербург, 27 апреля, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главного врача Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена Андрей Черный рассказал о жизни центра во время карантина, который длится в этом медучреждении уже более двух недель, а также о нехватке средств индивидуальной защиты.

Фото: prtScr // www.instagram.com/p/B_dKGfMASC9/ И.о. главного врача, заместитель директора по лечебной работе НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена Андрей Черный.

Видео с обращением и.о. главного врача центра было опубликовано в социальной сети Instagram.

Еще 8 апреля Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена закрылся на карантин. В нём остались на карантине все врачи и пациенты. Согласно предписанию главного санитарного врача Петербурга, такая мера накладывается «до особого распоряжения».

Позже в интернете появилось обращение одной из медсестер 21-го отделения центра, которая рассказала о том, что никто в центре не знает, что происходит. Кроме того, неизвестны результаты тестов врачей на коронавирус, многие ее коллеги были госпитализированы в связи с ухудшением здоровья и, как она подозревает, у всех у них положительный результат на новый вид коронавируса. Однако лечить его нечем, так как в центре нет медикаментов.

В начале своего выступления Андрей Черный поблагодарил сотрудников и пациентов центра, оказавшихся в сложной психоэмоциональной ситуации. И отметил, что прошедшее время не было потрачено впустую.

«25 апреля первые 20 пациентов с двумя отрицательными анализами на коронавирус были выписаны. Они получили на руки предписание, что должны находиться две недели на карантине дома», — сказал Черный.

Кроме того, за время карантина более 100 пациентов были переведены в другие стационары. После чего в центре подготовлены и продезинфицированы два отделения, в которые переводятся пациенты с двумя отрицательными тестами на коронавирус.

В одном располагаются жители Петербурга и Ленинградской области, во втором — пациенты из других регионов России. Там они должны будут провести две недели обсервации, на 10−11 день сдать контрольный тест на коронавирус и после этого готовиться к выписке.

«По ситуации с анализом есть объективные трудности. В первую очередь они связаны с получением и ожиданием лабораторных анализов», — отметил Черный.

По его словам, в понедельник, 27 апреля, данные пациенты получат свои результаты, после чего они будут переведены либо в обсерватор, либо домой.

Андрей Черный признался, что вначале были заминка с получением анализов, со временем ситуация стала улучшилась. Однако сейчас в центре ощущается нехватка некоторых позиций медицинской защиты.

«Дефицит ощущается во всём городе, но сейчас идет активная закупка, но не по всем вещам. Есть ключевые позиции, это костюмы с капюшонами, респираторы и защитные очки», — отметил Черный.

Сейчас в центре оборудуется санитарный пропускник, который позволит безопасно взаимодействовать с внешним миром.

Что касается медикаментов, то все они, по словам и.о. главврача, в центре есть. Более того, по заявкам врачей, аптека обеспечивает пациентов даже специфическими препаратами, которые они должны принимать по сопутствующим заболеваниям.

«Мы с надеждой и верой смотрим в ближайшее будущее и надеемся, что скоро мы выйдем из карантина и продолжим нашу профессиональную деятельность», — подытожил Андрей Черный.