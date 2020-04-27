Ярославль, 27 апреля, 2020, 09:46 — ИА Регнум. Мать четверых детей из Ярославля попросила председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и секретаря генсовета партии Андрея Турчака дать оценку действиям депутата муниципалитета Ярославля Алексея Таганова, получившего от мэрии города земельный участок для строительства на берегу Волги.

City-yaroslavl.ru Алексей Таганов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Таганов получил участок для индивидуального жилищного строительства в аренду без торгов на Тверицкой набережной как многодетный. Право на это есть у всех многодетных семей региона, однако многие просят землю и получают отказы по разным основаниям. Тверицкая набережная на левом берегу Волги стала в последние годы элитным районом, так как расположена напротив исторического центра города.

«От лица многодетных семей выражаю свое возмущение поступком члена политической партии «Единая Россия», депутата муниципалитета города Ярославля седьмого созыва Таганова Алексея Владимировича… Почему городские власти так щедры к Таганову, но скупы к многодетным семьям настолько, что предлагают им жить на болотах, вдали от дорог и коммуникаций? Своими действиями Таганов А. В. ущемляет интересы одной из самых социально незащищенных категорий жителей — многодетных семей. Надеюсь на ваше компетентное мнение и высокую нравственную ответственность при рассмотрении этого обращения», — говорится в обращении многодетной матери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сначала на депутата в прокуратуру пожаловалась 80-летняя женщина, у которой ранее на этом месте был огород и которая считает, что власти отняли у нее землю. Прокуратура переслала обращение в муниципалитет.

В мэрии заявили, что участок предоставлен совершенно законно, так как в этом случае оснований для отказа не было. Депутат якобы сам нашел участок и попросил предоставить его в аренду для строительства. Кадастровая стоимость участка составляет 796 тысяч рублей — больше, чем официальный доход депутата за 2018 год.

Стоит отметить, что обращение может быть частью политической борьбы внутри муниципалитета Ярославля и «Единой России» в городе и области. По информации источников ИА REGNUM, председатель комиссии по социальной политике Алексей Таганов претендует на пост председателя муниципалитета. Сейчас его занимает другой член «Единой России» — Артур Ефремов. Таганов является более лояльным к действующему мэру города, выходцу из Подмосковья Владимиру Волкову. Однако действия Волкова вызывают недовольство ряда депутатов, которые поддерживают Ефремова и хотят сохранить хотя бы минимальное влияние на городскую политику.

«Земельный скандал» выносит эту проблему на уровень московского руководства партии. Оно может встать на сторону «варягов» или «местных» в политических кругах Ярославля или же найти компромиссное решение.