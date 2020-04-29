Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 29 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 29 апреля: СССР признал Временное правительство Австрии.

29 апреля 1945 года СССР признал Временное правительство Австрии, которое за несколько дней до этого утвердило текст Декларации о независимости своей страны от Германии. Независимость Австрии принята другими странами только в 1955 году.

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