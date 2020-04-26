Калуга, 26 апреля, 2020, 12:38 — ИА Регнум. 70 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калужской области на 26 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Sr40.ru В больнице готовят палату к приёму пациентов.

По официальным данным областного оперштаба, в регионе зафиксировано 639 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 605 человек находятся на лечении, 26 человек выздоровели, восемь человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом — в Калуге (181), в Боровском районе (129), в Обнинске (100) и Малоярославецком районе (57).

В регион поступило еще шесть аппаратов искусственной вентиляции легких. Общее количество аппаратов ИВЛ в двух калужских клиниках: областная инфекционная больница и больница «Сосновая роща», работающих с пациентами, заражёнными COVID-19 составляет 90 единиц.