Чита, 26 апреля, 2020, 12:18 — ИА Регнум. В Забайкальском крае удалось локализовать пожар, возникший из-за обрыва линии электропередач в дачном кооперативе у станции Лесная. Как сообщает сегодня, 26 апреля, сайт регионального правительства, пострадало восемь дачных строений.

Цитата из видео Локализован пожар в дачном кооперативе в районе станции Лесная

«Самая главная задача сейчас — не оставить в беде забайкальцев. Мной дана команда всем задействованным службам не допустить распространения огня на жилые населенные пункты», — заявил побывавший на место ЧП губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Напомним, Забайкалье лидирует по лесным пожарам в России. В регионе действуют 22 очага общей площадью 11 960 га, объявлен режим ЧС. Федеральная группировка авиалесоохраны усилена дополнительно на 153 человека в Забайкалье, прибыл самолёт Бе-200 МЧС России.