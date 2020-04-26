Обнинск, Калужская область, 26 апреля, 2020, 12:19 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области руководители города возложили цветы к памятнику жертв радиационных аварий и катастроф. В этом году впервые из-за сложной эпидемиологической обстановки традиционный торжественный митинг был отменён. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя главы администрации города по социальным вопросам Татьяну Попову.

Admobninsk.ru Обнинске руководители города возложили цветы к памятнику жертва радиационных аварий и катастроф

«Для Обнинска это особая дата. Более 800 ликвидаторов живут в нашем городе. Это больше, чем где-либо в Калужской области. Более 3000 человек принимали участие в ликвидации последствий аварий и катастроф. Маяковцы, чернобыльцы — это люди особой закалки и мужества, совершившие подвиг. Это наша память и наша боль. Традиционно мы собираемся у памятника погибшим в результате ликвидации радиационных аварий и катастроф. Но в этом году особые условия коронавируса диктуют нам другие правила. Мы вынуждены отменить и перенести торжественный митинг 26 апреля. Оставайтесь дома. Мы будем помнить все вместе, но в домашних условиях», — сказала Татьяна Попова.

В 1986 году жители Обнинска ценой своего здоровья принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Среди них — отряд студентов Института атомной энергетики в составе 33 человек, которые работали в зоне заражения почти два месяца.