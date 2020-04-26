Всех граждан, прибывших в Алтайский край, отправят на карантин
Барнаул, 26 апреля, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Власти Алтайского края ужесточили порядок въезда на территорию региона. Как сообщает официальный сайт регионального правительства, согласно новым поправкам, внесённым в указ губернатора Виктора Томенко «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», теперь все гости региона обязаны сообщать на горячую линию «112» о своем прибытии на территорию Алтайского края, о субъекте Российской Федерации, из которого прибывают, месте нахождения, датах прибытия, сообщать контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.
«Не зарегистрированным на территории Алтайского края гражданам строго предписано обеспечить самоизоляцию по месту прибытия на срок 14 календарных дней. Граждане, прибывающие в Алтайский край из Москвы, направляются в обсерватор, расположенный на территории Первомайского района», — поясняют чиновники. Граждане, зарегистрированные на территории Алтайского края, обязаны обеспечивать самоизоляцию в домашних условиях.
Как уже сообщало ИА REGNUM, на 26 апреля в Алтайском крае выявлено 283 случая заражения SARS-CoV-2. В том числе, коронавирус подтвердился у 17 детей.
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Напомним, в Забайкальском крае отправлять на 14-дневный карантин всех прибывающих в регион стали ещё в начале апреля, когда был выявлен второй зараженный.