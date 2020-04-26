Барнаул, 26 апреля, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Власти Алтайского края ужесточили порядок въезда на территорию региона. Как сообщает официальный сайт регионального правительства, согласно новым поправкам, внесённым в указ губернатора Виктора Томенко «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», теперь все гости региона обязаны сообщать на горячую линию «112» о своем прибытии на территорию Алтайского края, о субъекте Российской Федерации, из которого прибывают, месте нахождения, датах прибытия, сообщать контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи

«Не зарегистрированным на территории Алтайского края гражданам строго предписано обеспечить самоизоляцию по месту прибытия на срок 14 календарных дней. Граждане, прибывающие в Алтайский край из Москвы, направляются в обсерватор, расположенный на территории Первомайского района», — поясняют чиновники. Граждане, зарегистрированные на территории Алтайского края, обязаны обеспечивать самоизоляцию в домашних условиях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 26 апреля в Алтайском крае выявлено 283 случая заражения SARS-CoV-2. В том числе, коронавирус подтвердился у 17 детей.

Читайте также: В Алтайском крае выявили сразу 68 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Напомним, в Забайкальском крае отправлять на 14-дневный карантин всех прибывающих в регион стали ещё в начале апреля, когда был выявлен второй зараженный.