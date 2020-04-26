Чита, 26 апреля, 2020, 10:20 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где введён режим ЧС в связи с лесными пожарами, на утро 26 апреля действующими оставались 22 очага общей площадью 11 960 га. Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», это чуть менее половины от всей площади лесных возгораний, действующих на территории России.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

На втором месте этого огненного рейтинга находится Иркутская область, где полыхает 12 очагов на площади 4 748 га. Далее следуют: Бурятия (12 пожаров площадью 4 214 га), Красноярский край (40 пожаров площадью 1 533 га), Тува (восемь пожаров площадью 707 га) и ряд других регионов Сибири и Дальнего Востока.

Всего 26 апреля по состоянию на 00:00 мск на территории Российской Федерации действовало 128 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 25 415 га, по которым проводились работы по активному тушению.