Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 27 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 27 апреля: разослана нота о чудовищных злодеяниях немцев.

27 апреля 1942 года наркомат иностранных дел СССР разослал ноту «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности германского правительства и командования за эти преступления».

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