Сеул, 26 апреля, 2020, 03:26 — ИА Регнум. Госрадио КНДР передало сообщение об активной работе северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

По их данным, сообщение гласило, что «товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим», помогавшим строить город Самчжиён. Однако в какой форме была передана благодарность — лично или нет — агентство не сообщает. Также Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в субботу сообщало, что Ким Чен Ын получил поздравления от главы КПРФ Геннадия Зюганова, приуроченные к годовщине визита северокорейского лидера во Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос опроверг слухи о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына. По его словам, эта информация является «ложной и злонамеренной».