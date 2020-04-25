Калининград, 25 апреля, 2020, 22:58 — ИА Регнум. Российские истребители Су-27 поднимались в небо для сопровождения самолёта F-16 военно-воздушных сил Бельгии над Балтийским морем. Об этом сообщили 25 апреля в пресс-службе Балтийского флота.

Dmitry A. Mottl Истребитель Су-27

Как уточняется, инцидент произошёл накануне. Самолёт, следовавший над нейтральными водами по направлению к границе России, был замечен при выполнении плановых полётов экипажей морской авиации Балтийского флота.

Для идентификации воздушной цели в небо были подняты два Су-27. При сближении российские лётчики идентифицировали самолёт как истребитель F-16 ВВС Бельгии, установили его бортовой номер и взяли его на сопровождение, отметили в пресс-службе.

Сообщается, что вскоре F-16 изменил курс полёта, направившись в сторону от границы России, после этого российские истребители продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач.

В пресс-службе Балтийского флота подчеркнули, что полёты российских Су-27 выполнялись «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».